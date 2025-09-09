Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pablo Motos y Mar Flores, en El Hormiguero.

Mar Flores rompe su silencio y revela los episodios más duros de su vida: «Solo quería dormir»

La modelo y empresaria Mar Flores se convirtió en la gran protagonista del regreso de 'El Hormiguero'.

L. G.

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:56

La modelo y empresaria Mar Flores se convirtió en la gran protagonista del regreso de 'El Hormiguero'. Invitada por Pablo Motos, presentó sus memorias, 'Mar en calma', y desveló episodios inéditos y controvertidos de su vida personal y profesional.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Mar Flores recordó el día en que Carlo Costanzia, su entonces marido, «sustrajo» a su hijo de tres años y se lo llevó a Italia. «Llegué a la guardería y me dijeron que su padre ya lo había recogido. Fueron los momentos más duros de mi vida», confesó.

Gracias al empresario Fernando Fernández Tapias y a Alessandro Lequio, que le dio la pista clave, Mar Flores pudo reencontrarse con su hijo. Además, aclaró un rumor que la persiguió durante años: «Con Lequio estuve cuando ya estaba soltera».

En la entrevista, Mar Flores habló abiertamente de los episodios de maltrato que sufrió durante su matrimonio. Recordó cómo acudió a una comisaría «dolida y con un mechón de pelo en la mano» y denunció la falta de apoyo que recibió: «Nos sentimos maltratadas incluso por las propias mujeres que debían ayudarnos».

También relató el acoso de la prensa rosa, que la llevó a ingresar en la UVI: «Solo quería dormir». Hoy asegura estar «curada» y agradece el apoyo de la psicóloga que la ayudó a recomponerse.

La modelo explicó que su libro es un ejercicio de liberación personal: «Quería apropiarme de mi historia y contar lo que realmente pasó». Además, reflexionó sobre los avances en la sociedad: «Acabábamos de salir de una dictadura y yo venía de París, donde las mujeres vivían en libertad».

Mar Flores dejó un mensaje claro en e programa de Pablo Motos sobre la importancia de la salud mental: «En aquella época se pensaba que estabas loco si ibas al psicólogo. A mí me costó años encontrar ayuda».

