El guiño de Ricardo Darín e Ilia Topuria al Zinemaldia en El Hormiguero

El programa de Pablo Motos estrena su temporada 20

L. G.

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:00

Antena 3 estrenó este lunes 1 de septiembre la vigésima temporada de El Hormiguero con un homenaje cargado de humor: en la tradicional película de apertura, hicieron un guiño al Festival de Cine de San Sebastián, donde Ricardo Darín entregó el premio Donostia —o mejor dicho, 'Don Hostia 2025'— al campeón Ilia Topuria.

El programa de Pablo Motos, líder en su franja y el espacio más visto de la televisión española, celebra este aniversario con una semana llena de invitados estrella y primicias exclusivas.

Invitados en El Hormiguero primera semana septiembre:

  • Lunes 1: Bertín Osborne y Sergio Ramos, que adelantará una noticia bomba relacionada con su salto a la música.

  • Martes 2: Joaquín y Susana Saborido presentan la nueva temporada de 'Emparejados.

  • Miércoles 3: Arturo Pérez-Reverte estrena su novela 'Misión en París'

  • Jueves 4: Ester Expósito promociona 'El Talento', que llega a los cines el viernes.

Además, la temporada 20 llega con nuevas secciones y caras conocidas: la humorista Esperansa Grasia, con una sección para «marear a Pablo», y Juan Carlos Ortega, que estrenará el primer consultorio con personajes creados por IA. Se mantienen clásicos como Ciencia con Marron, la magia de Piedrahita, los retos de El Monaguillo y los concursos millonarios.

Tras dos décadas en antena, El Hormiguero refuerza su apuesta por la innovación con proyectos especiales, invitados internacionales y la primera entrega de los Hormiguero Awards.

