Luitingo, sobre su ruptura con Jessica Bueno: «En un momento tan sensible, lloramos todo el rato» El cantante negó haber hablado de los hijos de Jessica Bueno de manera despectiva. «Al contrario».

L. G. Miércoles, 12 de marzo 2025, 13:30 Comenta Compartir

Luitingo ha reaparecido públicamente tras su sonada ruptura con Jessica Bueno. El cantante sevillano asistió al evento de presentación del nuevo libro de su hermano Emilio en la capital hispalense. Acompañado de sus padres, quienes se han convertido en su principal apoyo en este complicado momento, el artista respondió a las preguntas de los medios con cautela y visiblemente afectado.

Después de emitir un comunicado en su perfil de Instagram pidiendo disculpas a Jessica Bueno y sus hijos «si en algún momento ha expresado alguna opinión que haya podido molestarles», Luitingo ha querido matizar sus declaraciones sobre los hijos de su expareja.

«Bueno, ahí vamos», dijo al ser preguntado sobre su estado anímico. «En un momento tan sensible, lloramos todo el rato», confesó el cantante. Sin embargo, a pesar de su intención de mantenerse reservado, negó haber hablado de los hijos de Jessica Bueno de manera despectiva. «Al contrario», afirmó de manera tajante.

Sobre la polémica en torno a los audios filtrados, Luitingo optó por la discreción. «De ese tema no voy a hablar. Yo le deseo el bien a todo el mundo y no voy a hablar, de verdad. Perdonadme», expresó ante los micrófonos. Para cerrar el tema, el artista pidió respeto y espacio para sobrellevar la situación: «Hay que desconectar un poquito y ya está. Me apoyo mucho en mi familia, mi padre, y ya está. Luchando y para adelante».