El encuentro más emocionante de Lorena Bernal, «de esos que dejan una huella suave y duradera en tu alma»

Hay encuentros especiales, como el que han protagonizado y difundido en las últimas horas la Miss Gipuzkoa Lorena Bernal y la estadounidense Eva Longoria, mundialmente conocida por su papel en 'Mujeres desesperadas', al posar juntas con una descripción en la que la guipuzcoana agradece a la actriz «su amabilidad, palabras, y la luz que trae a cada habitación».

Además de estas preciosas palabras dedicadas para su amiga texana, la pareja del entrenador del Arsenal Mikel Arteta ha querido catalogar su encuentro con Longoria como uno de esos «que dejan una huella suave y duradera en tu alma». Lo que es más, Bernal detalla que este bello acercamiento se convirtió en «una hermosa noche donde compartimos pensamientos sobre el amor, el propósito y el poder silencioso de manifestar lo que nos parece verdadero».

Una velada en la que también tuvieron la oportunidad de profundizar en 'Empieza por ti', el libro publicado por la miss el pasado mes de abril sobre autoayuda y basado en sus propias vivencias y aprendizajes: «Significaba mucho hablar de 'It Starts With You' y verlo en manos de alguien que irradia autenticidad y corazón», elogia a la actriz estadounidense.

Este tipo de encuentros hace recordar otras ocasiones en las que la actriz texana ha buscado acercarse a la cultura vasca. Una de las más recientes se dio cuando Eva Longoria acudió hace unos meses a San Sebastián para empaparse de la riqueza gastronómicareconocida de la capital guipuzcoana.

Lorena Bernal: de Miss Gipuzkoa hasta su proyecto más personal, 'Empieza por ti'

La trayectoria de la modelo y actriz criada en San Sebastián da comienzo en el año 1999 cuando, con tan solo 17 años, consigue proclamarse Miss Gipuzkoa, hecho que desencadenó meses después vencer y recibir el título de Miss España.

Todo este reconocimiento la llevó a comenzar su carrera, entre otras cosas, como imagen publicitaria para diferentes firmas con renombre: 'Pepe Jeans', Vittorio' y Luchino' o 'Tommy Hilfiger'. Además, cuenta con una faceta actoral, actuando en proyecciones como 'El secreto', 'Aída' o su última aparición en la exitosa serie de televisión 'The Good Doctor'.

Después de una década en el mundo de la interpretación y modelaje, Bernal se había convertido en todo un personaje público a ojos de la sociedad, lo que derivó a conocer y conectar con el futbolista Mikel Arteta, que terminaron casándose en el año 2010 en Mallorca. Actualmente entrenador del Arsenal, tanto el exjugador como la modelo guipuzcoana residen en Inglaterra con sus tres hijos.

Toda esta carrera profesional nos lleva a uno de sus últimos proyectos, su libro 'Empieza por ti', que cuenta con versiones tanto en inglés como en castellano. Tal y como lo explica la donostiarra en su Instagram, podría tratarse de uno de sus trabajos más personales: «Es el reflejo de años de aprendizaje sobre lo que significa amarse, sanar y vivir en paz con una misma». Lo que sí que está claro es que la temática de su obra literaria dio pie a Lorena Bernal y Eva Longoria a conversar de sus vivencias más íntimas y profundas.