La donostiarra Lorena Bernal se sincera desde su hogar en Londres: «La felicidad está en los momentos simples»

Desde la serenidad de su hogar en el norte de Londres, Lorena Bernal, exmodelo, actriz y ahora también escritora, ha abierto las puertas de su intimidad familiar en una entrevista con la revista Hello! Junto a su marido, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y sus hijos, Lorena Bernal comparte una visión sincera y luminosa sobre lo que para ella significa la verdadera felicidad.

La que fuera Miss España, que acaba de publicar un libro de autoayuda basado en sus propias vivencias y aprendizajes, se muestra en paz y en plenitud. Alejada del ruido mediático que marcó su carrera en televisión y moda, Lorena Bernal apuesta ahora por una vida más pausada y consciente, centrada en su familia, el bienestar emocional y la gratitud por lo cotidiano.

«Los momentos más felices con mi familia son cuando estamos juntos, sin horarios, sin clases ni trabajo, comiendo juntos y simplemente disfrutando del momento. Esos momentos son realmente los más felices de nuestras vidas», confesó la donostiarra.

Durante la entrevista, la donostiarra reflexiona sobre la maternidad, el amor cotidiano y el valor de lo simple. «Normalmente nos miramos y sonreímos como si fuera felicidad, como si hubiéramos hecho un buen trabajo y ellos estuvieran felices, sanos y se quisieran como hermanos. Y eso, puedo decir, es lo más feliz. Tengo muchísimos», añade, refiriéndose a sus tres hijos.

Lorena Bernal también rememora con cariño su carrera artística y cómo los lazos emocionales con el público le brindaron sentido a su trabajo. «Cada vez que alguien se me acercaba en la calle y me decía: 'De niño veía tu telenovela con mi abuela' o 'Me hiciste llorar', no solo me sentía feliz, sino realizada», explica. «Esos momentos me llenaban de alegría por lo que hacía».

Pero la felicidad, para ella, también llega en el silencio, cuando la casa duerme y la jornada termina. «A veces la mayor felicidad es justo al final del día, cuando todo ha terminado y todos duermen, y apago la luz y digo: 'Bueno, ahora puedo descansar'. Eso sí que es felicidad».

El mensaje de su nuevo libro, 'Empieza por ti', gira en torno a la aceptación y la confianza personal. Bernal lo expresa con claridad: «Cuando me doy cuenta de que confío en que estoy donde debo estar en este momento y hago exactamente lo que debo hacer, no siento miedo ni estrés por ser mejor, tener más o perseguir algo. Y simplemente estoy feliz donde estoy. Eso me da paz».

