La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián

La actriz, enfermera e influencer valenciana anunció hace un par de días su embarazo desde la playa de La Concha

M. S.

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:58

Conocida por su participación en series como 'Cambio de clase', 'Aída' o 'La Que Se Avecina', Gemma Marín, la actriz, enfermera e influencer valenciana de 39 años ha sorprendido a sus casi 300.000 seguidores hace un par de días con el anuncio de su embarazo para el cual ha escogido un rincón muy especial para ella, la playa de La Concha de San Sebastián.

Y es que la conocida valenciana quiso anunciar que será madre de nuevo con un emotivo vídeo grabado en el arenal donostiarra por un motivo, ya que su pareja, que también le acompaña en el vídeo, es el donostiarra y exjugador de fútbol profesional Mikel Martins.

El padre, de 42 años, salió de la cantera del Antiguoko hacia la del Athletic de Bilbao, en cuyo segundo equipo llegó a debutar antes de emprender una carrera profesional que le llevó al Mirandés, Cádiz FC o Real Unión hasta su retirada en el año 2019. Martins, del barrio de Martutene, ha acompañado a su pareja en el vídeo junto a una imagen del ultrasonido y una prenda en la que puede leerse 'Bali Baby'.

Gemma Marín y su anuncio junto a George Clooney y Danny DeVito

«El bebé más deseado del mundo. Las palabras no pueden explicar la felicidad que sentimos», ha escrito la pareja junto al vídeo, que cuenta con casi un millón de visualizaciones en Instagram y en el que no han faltado las felicitaciones de otras famosas como la influencer Verdeliss o la cantante Nuria Fergó.

Gemma Marín y junto a George Clooney y Danny DeVito.

Y es que Marín, cuenta con un amplio bagaje en su carrera como actriz, en la que destaca su popular anuncio para Nespresso en el año 2015 cuando vivía en Estados Unidos. Un anuncio donde ejercía el papel de profesora de tango para nada más y nada menos que George Clooney y en el que también aparece junto al actor Danny DeVito.

