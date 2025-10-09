Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»

La actriz y diseñadora guipuzcoana ha vivido unos divertidos momentos con sus seguidores de redes sociales al recordar sus años de juventud en San Sebastián

L. G.

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:41

Comenta

La actriz y diseñadora guipuzcoana Barbara Goenaga ha despertado la nostalgia entre sus seguidores al compartir un recuerdo de sus años de adolescencia en Donostia. «El otro día hablaba con mis amigas @senoras.con.vison que con 15 años llevaba unos pantalones con cremalleras. Los tenía de todos los colores», ha escrito en redes sociales con cierta morriña.

Barbara Goenaga reconoce que ha buscado la marca de los pantalones que tanto le gustaban, Tiger. «Los compraba en una tienda punk de Gros, en Shock», ha recordado para alegría de sus seguidores que pronto han respondido a su reflexión y han reconocido que también tenían este tipo de pantalones.

Entre los comentarios, una seguidora le respondió que el conjunto sería «perfecto con unas botas Martens y una bomber». La intérprete no dudó en estar de acuerdo con esta propuesta.

La actriz y diseñadora se mostró sorprendida por la cantidad de personas que se sintieron identificadas con su recuerdo. «No soy la única, mucha gente conocía la tienda y esos pantalones», comentó entre risas, añadiendo un toque de complicidad con quienes vivieron la misma etapa en el San Sebastián de los noventa. «No sabía que éramos tantos con esos pantalones, gora Tigerrak».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»

Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»