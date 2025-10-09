Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk» La actriz y diseñadora guipuzcoana ha vivido unos divertidos momentos con sus seguidores de redes sociales al recordar sus años de juventud en San Sebastián

L. G. Jueves, 9 de octubre 2025, 11:41 Comenta Compartir

La actriz y diseñadora guipuzcoana Barbara Goenaga ha despertado la nostalgia entre sus seguidores al compartir un recuerdo de sus años de adolescencia en Donostia. «El otro día hablaba con mis amigas @senoras.con.vison que con 15 años llevaba unos pantalones con cremalleras. Los tenía de todos los colores», ha escrito en redes sociales con cierta morriña.

Barbara Goenaga reconoce que ha buscado la marca de los pantalones que tanto le gustaban, Tiger. «Los compraba en una tienda punk de Gros, en Shock», ha recordado para alegría de sus seguidores que pronto han respondido a su reflexión y han reconocido que también tenían este tipo de pantalones.

Ampliar

Entre los comentarios, una seguidora le respondió que el conjunto sería «perfecto con unas botas Martens y una bomber». La intérprete no dudó en estar de acuerdo con esta propuesta.

La actriz y diseñadora se mostró sorprendida por la cantidad de personas que se sintieron identificadas con su recuerdo. «No soy la única, mucha gente conocía la tienda y esos pantalones», comentó entre risas, añadiendo un toque de complicidad con quienes vivieron la misma etapa en el San Sebastián de los noventa. «No sabía que éramos tantos con esos pantalones, gora Tigerrak».

Temas

Bárbara Goenaga