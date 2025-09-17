Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco» La actriz y diseñadora Barbara Goenaga ha querido compartir públicamente unas bonitas palabras hacia su pareja, el político del PP Borja Sémper, que atraviesa un proceso de enfermedad

Miércoles, 17 de septiembre 2025

La actriz y diseñadora Barbara Goenaga ha querido compartir públicamente unas bonitas palabras hacia su pareja, el político del PP Borja Sémper, que atraviesa un proceso de enfermedad. Con humor, ternura y una dosis de optimismo, la guipuzcoana ha mostrado la fortaleza con la que ambos afrontan este momento.

«Aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor enfermo», escribió con ironía y complicidad, añadiendo entre risas que «no daba un duro y ya queda poco». Un mensaje cargado de amor, que resumió de forma clara: «Lo quiero con toda mi alma».

Barbara Goenaga también se refirió a la familia que han formado juntos, destacando la alegría que le aportan sus hijos: «Tengo unos hijos que son más majos que las pesetas, y de los que estoy cada día más enamorada». Barbara Goenaga y Borja Semper tienen dos hijos en común, Telmo y Eliot. Además, el irundarra es padre de Pablo de una relación anterior y Bárbara Goenaga tuvo a Aran con el también actor Óscar Jaenaga.

La actriz recordó además cómo han disfrutado de los pocos días de verano que la enfermedad les ha permitido compartir, con una escapada a Guadalajara. Allí, según relató, se han encontrado con un territorio sorprendente: «Es preciosa. Y salvaje. Con iglesias románicas en cada esquina, paisajes de Juego de Tronos y corzos por todas partes. Es mágica. Id».

La enfermedad de Borja Sémper

A mediados de julio Borja Sémper comunicó públicamente que le habían detectado un cáncer en fase inicial. Lo hizo tras una de las habituales ruedas de prensa, y todo con un gran aplomo y naturalidad. Pese a la dificultad del momento, el portavoz del PP se mostró confiado en una próxima solución: «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», añadió visiblemente emocionado.

El también vicesecretario de Cultura del PP dijo sentir cierto pudor hablando de este aspecto de su vida privada, pero prefirió dar el paso y anunciarlo él para evitar «que se cuente mal». Fue durante una revisión rutinaria cuando se le detectó la enfermedad, de la que son diagnosticados cerca de 300.000 españoles al año. Por ello, Sémper animó a los ciudadanos a «hacerse controles médicos rutinarios», que en su caso sirvieron para detectar el cáncer en sus inicios. «La expectativa –dijo– es de curación».