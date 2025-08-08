La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea» El político y su pareja han viajado a la localidad andaluza para desconectar y disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad en pleno tratamiento contra el cáncer del portavoz del PP

Borja Sémper y Bárbara Goenaga se encuentran de vacaciones en Cádiz. La pareja, que siempre se ha comportado públicamente con mucha discreción, ha optado estos días por hacer un alto en el camino tras un duro comienzo de año. Es por ello que ha optado por realizar una pequeña escapada a la localidad andaluza, donde a buen seguro recargarán pilas aprovechando el buen tiempo en agosto. Así lo ha dado a conocer el propio político en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que se le ve junto a su mujer, la actriz y diseñadora de joyas Bárbara Goenaga.

En el mismo, de apenas unos segundos de duración, Borja Sémper aparece visiblemente cambiado. Con camiseta azul marino de manga corta, gafas de sol y un sombrero que cubre su cabeza, el político posa en actitud relajada junto a su mujer, con la playa de fondo. Ambos se muestran sonrientes y con un aspecto relajado, aunque haciendo frente al intenso aire que sopla en la zona. El dirigente del PP acompaña el pequeño vídeo con una descripción: «Unos días de Cádiz para recuperar energía, Cádiz siempre es una buena idea».

«Expectativa de curación del cáncer»

A mediados de julio Borja Sémper comunicó públicamente que le habían detectado un cáncer en fase inicial. Lo hizo tras una de las habituales ruedas de prensa, y todo con un gran aplomo y naturalidad. Pese a la dificultad del momento, el portavoz del PP se mostró confiado en una próxima solución: «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», añadió visiblemente emocionado.

El también vicesecretario de Cultura del PP dijo sentir cierto pudor hablando de este aspecto de su vida privada, pero prefirió dar el paso y anunciarlo él para evitar «que se cuente mal». Fue durante una revisión rutinaria cuando se le detectó la enfermedad, de la que son diagnosticados cerca de 300.000 españoles al año. Por ello, Sémper animó a los ciudadanos a «hacerse controles médicos rutinarios», que en su caso sirvieron para detectar el cáncer en sus inicios. «La expectativa –dijo– es de curación».

Esta circunstancia, reconoció el portavoz del PP, ha alterado su vida «sobre todo en lo personal» pero su idea es seguir trabajando para que en lo profesional la altere «lo menos posible». «Todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme», afirmó. Y aunque dijo sentirse «arropado» por su familia, amigos y sus compañeros de partido no ocultó que se trata de una «inmensa jodienda». «Confío en que en no demasiado tiempo podamos celebrar mi curación, entre otras cosas, porque la alternativa –tiró de humor– no me gusta nada».

Bárbara Goenaga y Borja Sémper, muy unidos

Bárbara Goenaga y Borja Sémper forman una sólida pareja que reside en Madrid, tras años viviendo en San Sebastián. En febrero de 2016 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, Telmo; su segundo hijo, Eliot, nació el 7 de septiembre de 2018.