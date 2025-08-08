Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Sémper y Bárbara Goenaga en una playa de Cádiz. INSTAGRAM

La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»

El político y su pareja han viajado a la localidad andaluza para desconectar y disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad en pleno tratamiento contra el cáncer del portavoz del PP

I.G.

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 06:49

Borja Sémper y Bárbara Goenaga se encuentran de vacaciones en Cádiz. La pareja, que siempre se ha comportado públicamente con mucha discreción, ha optado estos días por hacer un alto en el camino tras un duro comienzo de año. Es por ello que ha optado por realizar una pequeña escapada a la localidad andaluza, donde a buen seguro recargarán pilas aprovechando el buen tiempo en agosto. Así lo ha dado a conocer el propio político en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que se le ve junto a su mujer, la actriz y diseñadora de joyas Bárbara Goenaga.

En el mismo, de apenas unos segundos de duración, Borja Sémper aparece visiblemente cambiado. Con camiseta azul marino de manga corta, gafas de sol y un sombrero que cubre su cabeza, el político posa en actitud relajada junto a su mujer, con la playa de fondo. Ambos se muestran sonrientes y con un aspecto relajado, aunque haciendo frente al intenso aire que sopla en la zona. El dirigente del PP acompaña el pequeño vídeo con una descripción: «Unos días de Cádiz para recuperar energía, Cádiz siempre es una buena idea».

«Expectativa de curación del cáncer»

A mediados de julio Borja Sémper comunicó públicamente que le habían detectado un cáncer en fase inicial. Lo hizo tras una de las habituales ruedas de prensa, y todo con un gran aplomo y naturalidad. Pese a la dificultad del momento, el portavoz del PP se mostró confiado en una próxima solución: «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», añadió visiblemente emocionado.

El también vicesecretario de Cultura del PP dijo sentir cierto pudor hablando de este aspecto de su vida privada, pero prefirió dar el paso y anunciarlo él para evitar «que se cuente mal». Fue durante una revisión rutinaria cuando se le detectó la enfermedad, de la que son diagnosticados cerca de 300.000 españoles al año. Por ello, Sémper animó a los ciudadanos a «hacerse controles médicos rutinarios», que en su caso sirvieron para detectar el cáncer en sus inicios. «La expectativa –dijo– es de curación».

Esta circunstancia, reconoció el portavoz del PP, ha alterado su vida «sobre todo en lo personal» pero su idea es seguir trabajando para que en lo profesional la altere «lo menos posible». «Todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme», afirmó. Y aunque dijo sentirse «arropado» por su familia, amigos y sus compañeros de partido no ocultó que se trata de una «inmensa jodienda». «Confío en que en no demasiado tiempo podamos celebrar mi curación, entre otras cosas, porque la alternativa –tiró de humor– no me gusta nada».

Bárbara Goenaga y Borja Sémper, muy unidos

Bárbara Goenaga y Borja Sémper forman una sólida pareja que reside en Madrid, tras años viviendo en San Sebastián. En febrero de 2016 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, Telmo; su segundo hijo, Eliot, nació el 7 de septiembre de 2018.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  5. 5

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  9. 9

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria
  10. 10

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»

La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»