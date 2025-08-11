Fresco, intenso y con aroma a frutos rojos: así es el champán rosado más laureado

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:40 Compartir

El sector vitivinícola avanza a un ritmo vertiginoso y una de las tendencias de consumo de los últimos tiempos se halla en el champán rosado, una variedad de la bebida que puede disfrutarse gracias al conocimiento y al buen hacer de casas como Laurent-Perrier.

Su Cuvée Rosé, erigida en toda una referencia entre los champanes rosados, fue creada en 1968 y, más de 50 años después, sigue destacando como una creación pionera, emblemática y visionaria de esta Maison bicentenaria que supo desarrollar el dominio de un saber hacer poco común en el champán: el proceso de maceración.

Y es que pionero de la categoría de champán rosado de maceración, Cuvée Rosé es una referencia que permite obtener la expresión más rica y sutil de la uva pinot noir, dando como resultado una bebida espumosa que se distingue por sus intensos aromas a frutos rojos frescos, por su vibrante intensidad y por una frescura inigualable.

Elaboración, características y maridaje

Cuvée Rosé se caracteriza a la vista por un reflejo elegante con un color que evoluciona de manera natural de unos tintes de frambuesa hacia matices asalmonados, mientras que en nariz es un champán abierto, con una frescura extraordinaria y un amplio surtido de frutas del bosque (frambuesa, grosella, fresa y cereza negra). Servido entre 8 y 10ºC, en boca resulta un vino suave y redondo, con ataque franco y acidulado, proporcionando la sensación de asomarse a una cesta de frutos rojos recién cogidos.

En cuanto al maridaje, la riqueza aromática permite a Cuvée Rosé acompañar pescados crudos marinados, gambas a la plancha, sabores exóticos, jamón ibérico y postres; aunque los más atrevidos también lo maridarán con sabores asiáticos o indios.

Todo ello es el resultado de un proceso de elaboración en el que, empleando 100% uva pinot noir procedente de diez crus de las zonas Sur y Norte de la Montagne de Reims, se selecciona la uva de los viñedos y se despalilla antes de introducirla en cuvas de inox. Con una maceración de entre 48 y 72 horas tras la vendimia, el vino obtiene una abundancia aromática inigualada, revelando toda la riqueza de los mejores crus de pinot noir, que posteriormente se someten a un envejecimiento ideal de 5 años como mínimo.

Cuatro generaciones y un propósito común

Su carácter audaz ha convertido a Cuvée Rosé en una de las cuvées más icónicas de Laurent-Perrier. Reconocida por su calidad excepcional y su regularidad, cabe destacar que fue el primer champán rosado elaborado mediante el método de maceración, fruto de una búsqueda constante de perfección en cada etapa del proceso.

De hecho, con un espíritu que aúna el carácter innovador y el respeto a una trayectoria de 213 años, la Maison francesa ha desarrollado su saber hacer en tres líneas: por un lado este saber hacer de la maceración, camino que abrió la Maison en 1968 para una nueva generación de champanes, convirtiéndose en una referencia que se distingue gracias a este saber hacer que se plasma en cuvées emblemáticas como Cuvée Rose o Alexandra Rosé Millésimé.

Por otro lado, Laurent-Perrier también ha desarrollado el sabor hacer del ensamblaje de los vinos de reserva, con un proceso único en la selección y conservación de sus vinos de reserva, ubicados en el corazón del enfoque de la Maison. Cada año seleccionan los vinos que ofrecen la mayor frescura, el mayor potencial de guarda y la mayor finura aromática, un saber hacer que ilustran a la perfección las cuvées Grand Siècle y Héritage. No hay que olvidar el saber hacer del non dosé, habiendo sido esta casa francesa precursor de los champanes sin azúcar añadido con el lanzamiento en 1981 de Ultra Brut.

Todo ello, con un firme compromiso con la viticultura sostenible que vertebra la actividad de Laurent-Perrier, una casa familiar e independiente liderada por Alexandra Pereyre de Nonancourt y Stéphanie Meneux de Nonancourt, hijas del fundador del estilo de la casa -Bernard de Nonancourt- y de la que también forma parte Lucie Pereyre de Nonencourt, representante de la cuarta generación de la familia y embajadora mundial de Grand Siècle.