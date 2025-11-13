Château Margaux propone una experiencia mágica con seis vinos para la historia De la mano del experto Thomas Burke, la histórica bodega de Burdeos celebra en Narru un encuentro en el que profesionales del vino prueban la grandeza de unas etiquetas exquisitas

Thomas Burke, sales and négociants relations manager de Château Margaux, fue el responsable de dirigir una masterclass celebrada en el Restaurante Narru de Donostia y que tuvo como objetivo presentar algunos de los vinos más representativos de una bodega histórica y símbolo de elegancia y tradición en Burdeos. «Las primeras veces son mágicas y por eso me gusta que haya presentes profesionales que no han probado aún vinos de esta bodega», dijo emocionado al comienzo de una cita memorable organizada por Primeras Marcas Zapiain Edariak para presentar una bodega presente en 104 países.

Fue un encuentro en el que se compartieron ideas en torno al vino y ese enorme universo que lo rodea, una masterclass en la que todas las partes interactuaron y en la que el verdadero protagonista fue el vino. Arantxa Ayala (Laia Erretegia), Humberto Elizalde (Antonio Bar), Rodrigo Retón (AMA Tolosa), Amaiur Martínez (Ganbara), Moha Arab (Itxaropena) o Félix Jordán (Sagastume), además del anfitrión, Javier Caneja, y de Stefan Rosales, presidente de la Asociación de Sumilleres de Gipuzkoa y sumiller de Restaurante Alameda y quien hizo las labores de traductor, fueron algunos de los asistentes a una experiencia a la que únicamente fueron invitados una quincena de privilegiados.

De blancos a tintos

Aunque en Château Margaux suelen comenzar sus catas con tintos y terminar con blancos, en esta ocasión fue al revés y se empezó esta sesión con el 2018 Pavillon Blanc du Château Margaux. 100 % sauvignon blanc, el experto señaló que los archivos de la bodega reflejan que en el año 1700 ya se elaboraban blancos en Château Margaux. El año más cálido desde comienzos de siglo influye, pero no determina, el carácter de un vino con gran capacidad de envejecimiento, con un precioso perfil aromático, fresco. Su uva es más madura y este 2018 Pavillon Blanc du Château Margaux es fresco y mineral, un vino elegante y eléctrico, muy representativo de la casa. «Tiene siete años, pero es tremendamente fresco. Tienen una estrechez y vivacidad muy bellas», reflexionaron los asistentes. Con una producción de 12.000 botellas al año, es un vino que puede envejecer tranquilamente hasta 30 años y 40 años en botella. Es uno de los blancos de Burdeos más representativos, un vino de época.

2019 Margaux du Château Margaux fue el primer tinto de esta clase magistral. «Es un vino perfecto como tarjeta de presentación de una bodega y una región, un vino que no necesita discurso, ni historia, que basta con probarlo. Es un vino accesible y comprensible y que ha nacido con la intención de llegar a un cliente con un perfil más joven», explicó Burke. El 38 % de merlot tiene mucho que ver en que tenga «un encanto inmediato que conquista», con un bouquet floral y afrutado, tan expresivo como complejo; una textura suave y sedosa, con taninos muy redondos; y un final largo y aromático que refleja finura y delicadeza. «Es la inmediatez del placer. Se abre, se prueba y se disfruta», expresó.

Después llegó el turno de 2020 Pavillon Rouge Château Margaux, con un ensamblaje clásico: 75 % cabernet sauvignon, 18 % merlot, 5 % petit verdot y 2 % cabernet franc. «Es un vino de una calidad muy alta y con un tremendo potencial de evolución», introdujo el experto. «¡Qué bueno está!», se escuchó en la nutrida mesa de cata. Después, y con la intención de demostrar esa gran evolución que se le adivina a este vino, llegó el 2011 Pavillon Rouge Château Margaux, y, con él, las comparaciones entre dos vinos con nueve años de diferencia. «Nunca antes un Pavillon Rouge había sido objeto de una selección tan rigurosa», reconoció. «Es el que está más cerca que nunca de la calidad y el estilo del primer vino», añadió tras explicar cómo, «con todo el dolor de mi corazón», esta etiqueta Pavillon Rouge es la segunda de este 'château'. «Es increíble ver cómo los tantinos se van afinando según pasa el tiempo», expresó Burke.

La traca final

Quedaban dos vinos aún. «Es un gigante, pero no un monstruo», dijeron respecto al Château Margaux 2010, «grandioso» y con una cabernet sauvignon que define al vino. «Es pura magia, un clásico que es, a su vez, singular. Es clásico por su pureza, finura y final suave y refrescante; pero tiene una asombrosa complejidad aromática y una potencia sobresaliente propia de una añada excepcional», explicó. Se trata de un vino moderno a la vez que atemporal. Si tiene paciencia, merecerá la pena esperarlo durante un poco tiempo más, pero lo cierto es que los asistentes a esta cita coincidieron en que es difícil resistirse. «Una juventud bestial pero con esos matices que dan el paso del tiempo», valoró Rosales.

Terminó la experiencia con un 1995 Château Margaux, uno de esos grandes vinos que expresan toda su magia cuando están algo añejados. 30 años no son nada para un vino que sigue pareciendo joven, con una nariz contenida, pero con todos los aromas presentes («es imposible enumerar todo lo que se percibe en nariz», se señaló); una boca potente, con una estructura tánica densa, sin ser dura; y con un gran equilibrio. «Pese a todo, podemos pensar que lo ideal sería guardar en botella este soberbio vino durante algunos años más, porque presenta mucha frescura», dijo Burke. «¿Cuándo debemos beberlo? No lo sé, pero este vino demuestra la grandeza de hasta dónde puede llegar. Siempre es buen momento para disfrutarlo, pero cuando envejezca será cuando muestre de verdad su altísimo nivel», concluyó.

El encuentro se alargó con una distendida charla sobre el mundo del vino y la presencia de Burdeos en Gipuzkoa. Y, mientras tanto, los asistentes volvían a apreciar los matices de los diferentes vinos que tenían en copa. Impresionaron, por ejemplo, la evolución que había tenido el blanco, primer vino de la cata, o esa nariz impresionante del 1995 Château Margaux.