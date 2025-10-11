Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Izaskun y Javi, en el comedor del Herriko Etxea con una muestra de sus deliciosas elaboraciones. Fernando de la Hera
Gastronomía | Restaurantes

Herriko Etxea, una merluza sublime

Cocina muy tradicional en la que dejan que sea el producto quien hable

Oraitz García

Oraitz García

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:12

Me atrevería a decir que ha sido una de las mejores merluzas que he comido en mucho tiempo. Más allá de grandes elaboraciones, de guarniciones ... o salsas que lo convirtieran en un bocado especial, en esta ocasión la merluza lució en todo su esplendor, en su desnudez, el producto en toda su esencia. Una merluza primero cocinada a la plancha y luego terminada al horno, cocinado en un punto, que a mí, personalmente, me pareció excelso. No es fácil conseguir ese punto, cocinado lo justo para que no esté crudo pero, sin pasarse, muestra de la maestría y el conocimiento con el que cocina a diario Javi Penas. Una merluza que entraba delicada, como si fuera seda en boca, fino y elegante, pura suavidad, yo la disfruté como hacía tiempo que no disfrutaba con la sencillez de un pescado a la plancha. Fue algo catársico, la magia de nuestra tradición, el arte de cocinar una maravillosa merluza, servida junto a patatas panadera y una emulsión del refrito. Algo mágico. Mi recomendación personal si seguís esta pista y aterrizáis en Herriko Etxea de Lasarte-Oria.

