Falso Erizo de Mar» de La Perla, finalista en el XX Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra

Donostia / San Sebastián, 15 de octubre de 2025.

El restaurante La Perla ha competido hoy en la final del XX Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra, celebrado en Hondarribia del 13 al 15 de octubre. El establecimiento donostiarra ha llegado a la gran final con su creación «Falso Erizo de Mar», elaborada por el jefe de cocina Cristoffer Rosales y el cocinero Sergio Daimiel.

De los 60 participantes iniciales, solo ocho restaurantes han alcanzado la fase final. La Perla es uno de los dos restaurantes donostiarras y uno de los tres representantes guipuzcoanos entre los finalistas.

El equipo de La Perla superó el lunes la primera ronda y el martes la semifinal, asegurando su plaza entre los mejores de Euskadi y Navarra. La final se ha celebrado hoy miércoles y a las 12:30 horas.

Los premios obtenidos por el restaurante donostiarra son:

Premio B Travel al Mejor Pintxo Popular

Premio B TRAVEL AL MEJOR PINTXO POPULAR, decidido mediante un jurado popular que, en paralelo al profesional, ha entregado la distinción a la propuesta que, teniendo en cuenta las bases generales del concurso, mejor se ajuste a la percepción que cualquier usuario de los bares de pintxos tenga y aprecie deba ser un pintxo.

Premio EUROPASTRY a la Innovación

El premio EUROPASTRY a la Innovación se entrega al establecimiento de Euskadi, Navarra o Iparralde que mejor represente la innovación en la propuesta de pintxo a concurso..

Descripción del pintxo «Pincho Falso Erizo de Mar»

«Falso erizo recubierto de alga nori, kikos y piparras, acompañado de tartar de bonito y papada curada, espuma de ají amarillo, aguacate tatemado, gel de tomate y láminas de pimiento al Amaretto que evocan sus huevas.»

Este pintxo, bautizado como «Pinchos» Falso Erizo de Mar, fusiona el sabor del mar Cantábrico con la raíz latina de su creador, reflejando la filosofía culinaria de La Perla: equilibrio entre la tradición vasca y la creatividad contemporánea.

El certamen de Hondarribia es una de las citas gastronómicas más reconocidas del panorama vasco y navarro, y reúne cada año a los mejores cocineros especializados en pintxos.

