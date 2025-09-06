«No es fácil ser mujer en el mundo del vino y mucho menos decirlo en alto» La Bodega de La Loba ultima el lanzamiento de La Negra y La Protegida, dos nuevos vinos que llevan la firma de Ana Carazo, fundadora y propietaria de esta bodega y quien ha sido nombrada Mejor Enóloga 2025

Reconocida como Mejor Enóloga 2025, Ana Carazo es la fundadora y cabeza visible de La Loba, una bodega ubicada en Matanza de Soria, al comienzo de la Denominación de Origen Ribera del Duero, y que afronta octubre con dos grandes lanzamientos.

Empecemos por los inicios. ¿Cómo surge La Loba?

La Loba nace en 2011 de la curiosidad y la ilusión de una chavala de 27 años por averiguar a qué sabían esas uvas de las centenarias viñas del pueblo de sus ancestros. Del asumir el reto de elaborar vinos procedentes de esos suelos arcillosos, en su gran mayoría, y con tanta estructura. Pero nace también de esa unión con las mujeres de mi familia, apodadas La Loba, y de las ganas de dar valor a una tierra y poner Matanza de Soria en el mapa vitícola.

¿Se trata de un proyecto muy personal?

No fue esa la idea, aunque todo el mundo lo interpreta como tal e identifica La Loba con mi persona. Sí que es un proyecto personal desde el punto de vista de que lo arranqué yo y de que soy quien elabora los vinos haciendo lo que corresponde a la uva en cada momento.

Explíquese...

Los vinos de La Loba se elaboran partiendo de un ejercicio de fijarse en la uva, dónde está la planta, de qué se alimenta, en qué suelo vive, con qué paisaje convive, qué le ha pasado a lo largo del año... Y con esa información basada en lo que tenemos, producir.

«Con La Loba hemos logrado poner Matanza de Soria en el mapa vitícola»

¿Qué les aporta pertenecer a la Ribera del Duero?

Estar en Ribera del Duero conlleva muchas cosas. Son muchos kilómetros, con orografías muy distintas, altitudes muy diferentes, suelos y valles cambiantes y, cómo no, esas temperaturas extremas que ponen en riesgo y limitan las cosechas. Sin embargo, se trata de un sitio privilegiado para obtener las nuevas certificaciones de agricultura ecológica. Para determinadas cosas, Ribera del Duero tiene unas condiciones muy buenas; pero, para otras, estamos vendidos, lo que nos lleva a vivir al límite.

¿Qué peculiaridad tienen los viñedos en los que trabaja?

Aunque toda la Ribera del Duero tiene su autenticidad, nosotros somos la Ribera soriana y eso imprime otro punto diferencial. Me gusta buscar suelos y viñedos en sitios determinados, aunque no me suelo establecer 100 % en algo porque, como todo en la vida, esto también es cambiante y variable. Nos ubicamos a 970 metros de altitud por lo que, en general, trabajamos con viñedos altos. Voy buscando suelos con base potente de arcilla, también de arena, pero siempre yendo a por esa cata de la uva, a por un sabor que me sorprenda. Una vez lo encuentras, tienes que saber qué has cogido y cómo elaborarlo; no hay ningún secreto más.

«Hay que saber qué uva tienes y cómo elaborarla; no hay ningún secreto más»

¿Por qué es diferente La Bodega de La Loba?

Precisamente por sus vinos y no por otra cosa. Y eso es muy bueno porque, ¿para qué estamos aquí? Para hacer vino, venderlo y, por supuesto, beberlo.

Y, ¿cuáles son esos vinos?

Actualmente tenemos en el mercado dos vinos, La Loba y La Lobita, que son completamente diferentes al resto de Riberas. La Loba, dentro de toda su proporción de arcilla, es fresco y ligero, pero también tiene una parte de volumen, de esencia y de sabor. Un claro ejemplo de equilibrio y armonía. Por su parte, La Lobita es una mezcla de la uva tinta Tempranillo y la blanca autóctona Albillo Mayor, fermentada en depósitos de madera de roble francés durante, como mucho, cuatro meses. Ejemplo de viveza y juventud, con estructura que perdura en el tiempo

Pero la familia crece...

Así es. En octubre sacamos al mercado dos nuevos vinos: La Negra, un vino blanco fresco, suave, que invita a beber y te deja ese recuerdo de la Albillo Mayor; y La Protegida, elaborado 100 % con viñas de Matanza de Soria recuperadas.

No podemos despedirnos sin felicitarle por ese premio a Mejor Enóloga 2025...

Ya solo estar nominada fue una sorpresa. El premio fue y sigue siendo un 'gracias' porque me ha hecho cuestionarme y valorar muchas cosas. El mundo del vino no es fácil; ser una mujer en este mundo tampoco lo es y mucho menos decirlo en alto. Estoy muy orgullosa de este proyecto y de mí.

