La tarta de manzana, un postre universal

El postre llegó a la Parte Vieja de Donostia desde el barrio de Gros. Allí, en la esquina de Gran Vía con Karkizano, Opilla lleva años endulzando la vida a sus vecinos. En 'A Mesa Puesta', fue su tarta de manzana la mejor tarjeta de presentación. Fueron los encargados de probarla Javier Yurrita, presentador del programa; la influencer argentina Eloísa Patat; y el cocinero, ya jubilado, Hilario Arbelaitz. «Es el Maradona de la cocina», dice Yurrita. Después de ser «el maestro de la tarta de queso y la tarta de pera, ahora prueba la de manzana».

Hilario, que prefiere compararse con Oyarzabal, hace en primer lugar balance de una comida con unos platos extraordinarios y una gran bodega, una muy buena experiencia. Después, señala que «un gran final es esta tarta de manzana con esa crema pastelera, la fórmula antigua con la que se terminaba con esa ligereza que le da el jarabe de la propia manzana. Es un plato muy antiguo que nunca debemos olvidar ni dejar de hacer porque son las raíces que nos mantienen y que nos permiten distinguir de dónde es cada receta».

¿Qué dulces son típicos de Argentina? Patat responde que «el pancake con dulce de leche, pero también la tarta de manzana». Y es que «los argentinos somos una mezcla de cultura, entre ellas, la vasca. Tenemos en Argentina más de seis millones de vascos. Viviendo aquí, en Euskadi, me he dado cuenta de que muchos de los platos de mi abuela no eran de ella, sino seguramente de alguna 'amona' vasca que los llevó hasta allí. Por lo tanto, me siento un poquito en casa», resume. Además, hace otra bonita reflexión sobre el hecho de que «el privilegio de compartirlo en una sociedad con gente maravillosa hace que todo sepa mejor».