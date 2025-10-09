Una provincia para comérsela

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:58 Compartir

'Sabores Almería' ha sido uno de los estands más visitados durante esta edición de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country. El sur vino al norte, a pleno epicentro de la gastronomía, y el encuentro no ha podido ser mejor.

Así lo cree también Carlos Sánchez, diputado de Promoción Agroalimentaria de Almería, quien asegura que «venimos casi de la otra punta de España y para nosotros es un placer y un orgullo poder estar aquí, en una feria que es una referencia para la gastronomía nacional e internacional y, además, recibimos visitas tan importantes como la de la propia Elena Arzak».

El propio diputado añade que «es un orgullo traer nuestro producto de la tierra, local, de kilómetro 0, de nuestra huerta y de nuestras manos, porque tras ellos hay muchísimo esfuerzo para sacar adelante un producto que aquí todo el mundo puede probar y disfrutar».

«Almería tiene muchos rincones secretos y debemos ir a descubrirla y, sobre todo, a comerla» Elena Arzak

La chef Elena Arzak se pasó por el estand de 'Sabores Almería' para asegurar que «Almería es un destino gastronómico que gusta mucho a los vascos. Yo misma he estado y me gustaron mucho la ciudad de Almería y Cabo de Gata. Pude probar muchos productos que hoy veo aquí. Es increíble cuántos buenos chefs están también representando esos productos de Almería y poniéndolos a la altura de los mejores del mundo. Lo digo claro: yo volvería mañana».

Arzak añade otro de los secretos por los que Almería gusta tanto al público vasco: «Hacen muy bien los pescados y nosotros tenemos una sensibilidad especial para ello. Almería tiene muchos rincones secretos y debemos ir a descubrirla y, sobre todo, a comerla».