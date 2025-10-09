Una amplia gama de productos con los que conquistar

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:00 Compartir

La ciudad de Burgos ha vuelto este año de nuevo a San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country y lo ha hecho con el objetivo de «promocionar la diversidad y calidad de chefs que tenemos en la ciudad. Este año hemos traído también la información sobre el Grado de Ciencias Gastronómicas que tenemos en la Universidad de Burgos y que el año pasado empezó su andadura con cocineros que quieren mejorar en este conocimiento culinario», tal y como explica Raquel Puente, responsable del Área de Promoción Turística de la ciudad burgalesa.

El lunes por la tarde, el público asistió a un 'showcooking' de la mano de Raúl Sedano, chef de El Huerto de Roque, quien explicaba que «hemos elaborado cuatro platos en nuestra presentación en Gastronomika. Hemos empezado con el aperitivo, que ha sido una remolacha ahumada. Después ha llegado el caldo mondongo, que es el resultado de cocer las morcillas de Burgos y con la cebolla horcal, que es la utilizada en la I. G. P. Morcilla de Burgos, hemos hecho una sopa de cebolla con ese caldo y pan de hogaza». Como plato principal Sedano apostó por el lechazo de I. G. P. de Raza Churra. «Le hemos dado una vuelta y como estamos en temporada de higos lo hemos envuelto en una hoja de higuera previamente escaldada. El postre tiene como protagonista al queso de Burgos de la I. G. P.», termina explicando.

El cocinero Eduardo Luengo Cárdenas, por su parte, nos presenta una tapa caliente con la que quiere promocionar la patata caliente de Burgos y la olla podrida de Burgos: «En este caso le hemos dado una vuelta, elaborando una parmentier de patata, una crema de alubias y los sacramentos van deshidratados y con un trozo de piparra».

Por último, Burgos también ha querido traer a Gastronomika cervezas, porque en Burgos está Virtus, una fábrica artesana que elabora cervezas que están viajando a muchos lugares para darse a conocer. Han traído cinco estilos de cervezas diferentes, todas artesanales: la más diferentes es la Bourbon Milk Stout, una cerveza con bourbon americano; pero también presentan la Altbier Tostada, una cerveza tostada con estilo antiguo alemán; una Pilsen Checa, tradicional, de esas que todo el mundo quiere beber; la IPA - Indian Pale Ale, una 'english IPA' más lupulada pero muy demandada por los británicos; y la Saison Belga, muy interesante de graduación, pero muy atractiva.