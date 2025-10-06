Una isla de infinitos sabores que mira al paisaje y a su cocina Gran Canaria regresa a Gastronomika con un exclusivo comedor en el que los productos, el talento y la gastronomía isleños salen más que reforzados

Gran Canaria ha regresado a San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country y lo ha hecho de la misma manera que en 2024: con un exclusivo comedor para 30 personas en el que diferentes agentes del ecosistema gastronómico pueden disfrutar de un menú en el que los productos, el talento y la gastronomía isleños salen más que reforzados.

Para apoyar e impulsar esta acción estuvo en el Kursaal Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, quien señaló que «la experiencia del año pasado fue muy positiva porque con este formato pudimos dar a conocer parte de la identidad de la isla». A través de los platos, los asistentes pudieron comprobar cómo el binomio paisaje y gastronomía conecta a las mil maravillas en Gran Canaria.

Los encargados de elaborar el menú de la jornada de este lunes fueron Aridani Alonso, de Casa Romántica; y Jenisse Ferrari, propietaria del restaurante Qué Leche. Aguachile vegano y arroz a la cubana; asado negro de cabrito, tapioca y yuca; tartar de calamar de Agaete; escaldón de gofio y pescado; y el postre café, chocolate y algarroba fueron algunas de las propuestas que evidenciaron la diversidad y calidad del producto local grancanario. Carlos Peña, sumiller de Casa Romántica, seleccionó los vinos.

