¿Qué son los tomatillos o tomates verdes? El tomatillo está cubierto por una cáscara que se rompe al madurar el contenido. El tomate verde no es en realidad una variedad del tomate que conocemos, aunque comparte muchas de sus características Martes, 20 agosto 2019

El tomate verde mexicano, también llamado tomate de cáscara o tomatillo, es un fruto mucho más pequeño que el tomate que se comercializa en Europa. El fruto, muy sabroso y de color verde, está cubierto por una cáscara, de consistencia parecida al papel, que se rompe al madurar el contenido. Se consume habitualmente desde la Baja California hasta el norte de Sudamérica, ya sea crudo en ensaladas (en especial para suavizar el picante de los pimientos o de los chiles), asado o como ingrediente imprescindible de la salsa verde.

Tiene un sabor dulce y algo ácido a la vez, y es un ingrediente básico en muchas recetas tradicionales mexicanas. De ningún modo hay que confundir el tomate común que no ha llegado al punto de maduración con el tomate verde mexicano. Su pequeño tamaño, su forma particular y, sobre todo, su comercialización con la cáscara, los hace fácilmente diferenciables. Si bien este tomate no se comercializa en España, podemos encontrarlo en Internet (también sus semillas).

Su sabor puede parecernos más vegetal, particularmente por la textura de su carne, más densa y menos acuosa que la de los tomates comunes

Algunas variedades pueden adquirir un sabor muy parecido al de la piña tropical, mientras que otras se asemejan al de los kiwis, por su sabor y por su textura. No debemos confundir su apariencia con la de los tomates comunes sin madurar. Estos últimos contienen la solanina, un componente utilizado por las plantas de la familia de las solanáceas (a la que pertenecen ambos tomates) como defensa natural propia como agentes externos, que puede suponer una intoxicación en humanos, provocando problemas gastrointestinales y neurológicos, entre otras cosas.

Propiedades nutritivas y medicinales

Al igual que el tomate rojo, el tomatillo es rico en vitaminas, antioxidantes y minerales como el fósforo, hierro y calcio. En la medicina tradicional se utiliza su cáscara como infusión para bajar el azúcar en sangre y aliviar malestares digestivos. En estado caliente, se aplica como remedio para tratar la amigdalitis y problemas respiratorios, y el jugo como solución para el dolor de oídos.

La receta más popular con este fruto son los tomates verdes fritos. Sin embargo, hay otras preparaciones igualmente deliciosas, como la mermelada de tomate verde, el pollo al horno en salsa de tomate verde o el pico de gallo de tomate verde.