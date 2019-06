LA DESPENSA La fruta más grande del mundo: jackfruit El peso del jackfruit puede alcanzar los 50 kilos. El jackfruit, del que existen piezas de hasta 50 kilos, está repleto de beneficios y cada vez se puede encontrar en más fruterías especializadas Miércoles, 5 junio 2019, 07:06

El jackfruit (Artocarpus heterophyllus) es una especie vegetal de la familia de las moráceas, originaria de Indonesia y fruta nacional de esta república asiática y de Bangladesh. También conocida como nanjea o jaca, y similar al árbol de pan, está considerada la fruta más grande del mundo porque existen piezas de 50 kilos, aunque su peso habitual oscila entre 30 y 35. Su sabor, textura y propiedades la están poniendo de moda en todo el mundo y empezamos a tenerla más cerca, ya que cada vez se puede encontrar en más fruterías especializadas en frutas exóticas.

A simple vista, no parece una fruta apetecible. Con unas dimensiones desorbitadas (90 centímetros de alto por 40 de ancho), su color verdoso cuando aún no está madura y su textura rugosa y con protuberancias no resultan demasiado atractivas. Tampoco su color al madurar, similar al del plátano maduro, y su olor mejoran las perspectivas, pero en su caso, lo bueno se oculta en el interior. Y es que está repleto de gajos de un color entre naranja y amarillo, entre 60 y 500 bulbos con un sabor dulce y ligeramente ácido, una especie de mezcla entre naranja y mango.

Opción para vegetarianos

Es una fruta difícil de cortar por el alto contenido en látex de su corteza, un efectivo colorante natural, pero del jackfruit se aprovecha todo, ya que sus hojas son perfectas para alimentar animales de granja. Incluso se le considera buen sustituto de la carne por su similar textura con la de cerdo y pollo, aunque su aporte proteico (1,7 gramos/100) no alcanza los de la alcaparra (2,4 gr.) o el aguacate (2 gr.). Las semillas que se encuentran en el interior de sus gajos sí llegan a los 6 gramos de proteínas, por encima incluso de las lentejas, y se pueden comer cocidas, cocinadas como legumbres o tostadas.

Si te parecía poco, el jackfruit está repleto de beneficios

El jackfruit puede ser considerado un superalimento porque nos aporta una serie de fitonutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos y minerales muy beneficiosos, pero entre los que destaca de forma especial su alto contenido en vitamina A, que favorece la salud de la piel.

Además, la cantidad de calcio que podemos encontrar en el jackfruit es similar a la que tiene la leche pero, precisamente, porque en esta fruta también tiene un aporte elevado de vitamina C, estamos ayudando a nuestro organismo a asimilar mucho mejor ese calcio. Y contamos con la garantía de que ambos aportes vienen de una fuente de alimentación natural.

Las semillas del jackfruit

Como sus semillas también son comestibles, y resultan deliciosas, podemos diferenciar entre los aportes de su pulpa y de sus semillas. En el caso de las proteínas, carbohidratos y fibra, siempre encontraremos un aporte mayor en las semillas que en la pulpa. Pero en el calcio no, donde la pulpa del jackfruit tiene entre 22 y 50 gramos, sus semillas apenas cuentan con 0,5 gramos