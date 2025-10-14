Cómo recalentar el pan para que quede como recién horneado

Ane Bergara Martes, 14 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

Tanto si eres de baguete o de pan de leña, como si prefieres la hogaza, seguro que esta situación se te hace conocida: el pan sobrante se pone, de un día a otro, duro como una piedra, haciéndolo prácticamente incomestible. Tirarlo no es una opción y no siempre podemos aprovecharlo para otros usos (hacer pan rallado, picatostes, etc.), así que, ¿por qué no recalentarlo y volverlo a comer?

Aunque muchas veces parece imposible, lo cierto es que el pan puede recalentarse de forma que quede prácticamente como recién horneado, con esa textura crujiente que tanto nos gusta del pan 'nuevo'. Tan solo necesitas una fuente de calor y, aunque lo habitual es emplear el horno, también puede hacerse en el microondas o incluso en la sartén.

Para recalentar el pan duro en el horno, es fundamental disponer de tiempo, ya que el horno tiene que precalentarse a 180º C. Ni más ni menos, ya que con menos calor obtendríamos un pan seco y a mayor temperatura, se nos quemaría. Como lo que se pretende es conseguir un pan como recién hecho, es decir, crujiente por fuera y tierno por dentro, es importante que el horno esté a dicha temperatura. También es fundamental que el pan esté en una misma pieza, es decir, sin cortar; ya que si lo tenemos en rebanadas o trozos será más complicado lograr un buen resultado.

La clave del éxito está en humedecer y proteger el pan antes de meterlo al horno. ¿Cómo? Por un lado, hemos de mojar ligeramente la corteza del pan por arriba y por abajo con agua, pero sin empaparlo, para lo que se recomienda utilizar la ayuda de un pulverizador. Por otro lado, en aras de evitar que esa capa exterior se queme y ennegrezca en exceso, lo idóneo es envolver el pan en papel de aluminio.

Una vez hayamos completado estos pasos, será momento de introducir el pan en el horno y dejarlo durante unos 5-10 minutos. ¡Y podrás disfrutar del pan como si estuviese recién hecho!

A tener en cuenta

Esta técnica funciona con trozos de pan enteros o de gran tamaño y no será demasiado efectiva si lo tenemos cortado en rebanadas o con otros tipos de pan como de molde.

Asimismo, aunque recalentar el pan duro en el horno es una forma sencilla de recuperar el pan y disfrutarlo como si estuviera recién hecho, lo cierto es que hay quien refiere que la textura y el sabor no son 100 % idénticos a cuando salió del horno por primera vez. Es por ello que esta técnica de recalentar el pan se recomienda llevar a cabo tan solo una vez y no de forma recurrente, ya que puede afectar sobremanera a las propiedades del alimento.