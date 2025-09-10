Un menú 100 % catalán para la Diada El Día Nacional de Cataluña se celebra cada año el 11 de septiembre, un motivo perfecto para acercarnos a su cocina y elaborar unas recetas que son señas de identidad de la misma

El 11 de septiembre de 1714, en plena Guerra de la Sucesión, Barcelona cayó en manos de Felipe V y, con tal motivo, en esta fecha se celebra el Día Nacional de Cataluña, también conocido como la Diada. Aprovechando esta conmemoración, nos acercaremos a la cocina catalana y prepararemos un menú con esos platos que son señas de identidad de esta región.

Antes, hay que señalar que la cocina catalana destaca por ser variada y equilibrada, tener una personalidad muy marcada y por fusionar lo humilde con lo sofisticado en algunas de sus recetas más identificativas. Comparte base con la cocina mediterránea, tiene influencias de la romana y la medieval y, gracias a su diversidad de paisajes, goza de una despensa de lo más variada, con pescados, mariscos, carnes de caza, verduras frescas, frutas… Quizás por ello, algunas de sus recetas más emblemáticas mezclan el mar y la montaña, combinando productos del mar con carnes en el mismo plato.

Un menú muy catalán

Si le pedimos a Chat GPT un menú con recetas y productos catalanes para celebrar su Diada, este nos propone unas cuantas recetas que nos ayudarán a conocer mejor sus fogones.

Para los entrantes o el 'pica-pica', como allí se llama a los aperitivos, nos lanza una doble propuesta: por un lado, estaría el 'pa amb tomàquet', ese pan de payés tostado, con aceite maduro restregado, AOVE y sal, acompañado de algún embutido catalán como es el fuet o la longaniza; por otro lado, nos sugiere una escalivada, con pimientos, berenjena y cebolla asados y aliñados con aceite de oliva y acompañados por anchoas de la Escala.

Para el primer plato, la inteligencia artificial más utilizada nos recomienda la 'esqueixada de bacallà', una ensalada fresca de bacalao desmigado con tomate, pimiento, cebolla y aceitunas negras, una receta muy refrescante.

Para el segundo plato, se nos plantean dos opciones. La primera de ellas es el 'suquet de peix', un guiso marinero con pescado de roca y marisco que es un plato tradicional sabroso y reconfortante. Si preferimos carne, nos propone una receta típica de celebración: el 'pollastre amb prunes i pinyons' o, lo que es lo mismo, el pollo guisado con ciruelas y piñones.

Para el postre la decisión estaba clara y no es otra que la crema catalana, una crema pastelera aromatizada y con azúcar quemado en su parte superior. Para la bodega, se apuesta por un vino D. O. Priorat o Penedès durante la comida y un cava catalán para el brindis.