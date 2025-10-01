Café: Un largo recorrido fuera de la taza

Ane Bergara Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:32 Comenta Compartir

«Yo no puedo vivir sin café». Esa es una frase que mucha gente repite. El café tiene mucho de costumbre y de ritual, tiene también su vertiente social al quedar con amistades para tomar uno de ellos (aunque luego se pida otra cosa) y es, asimismo, para mucha gente un chute de energía indispensable por la mañana o a cualquier hora de la jornada.

El 1 de octubre se celebra su día, el Día Internacional del Café, y es el momento idóneo para verlo desde una perspectiva mucho más global.

Y es que hace tiempo que el café salió de la taza para discurrir otros caminos en el mundo de la gastronomía. Y no nos referimos a que se pueda tomar en vaso, sino que su presencia en los fogones se amplía a muchos otros ámbitos. Así, hoy en día el café ya no solo se bebe, sino que también se come.

Uno de sus secretos es que es un gran potenciador de sabores, con ese amargor tan característico, pero también con sus notas tostadas y su complejidad aromática. Tradicionalmente, ha estado presente en recetas dulces, con elaboraciones icónicas como el tiramisú, pero también en helados y cremas. ¿Su secreto? Resalta el sabor del cacao, pero también tiene una capacidad asombrosa para equilibrar lo dulce.

Son muy bien valoradas las notas ahumadas y especiadas del café, que equilibra los ingredientes grasos con su amargor natural

Sin embargo, el café está cada vez más presente también en la cocina salada, tanto en recetas tradicionales versionadas como en otras modernas. El café se utiliza sobre todo en salsas, en adobos de carnes (ayuda a resaltar los sabores a la vez que ablanda las fibras) y también en guisos, aportando un fondo cálido y singular. En general, son muy bien valoradas las notas ahumadas y especiadas del café, que también equilibra los ingredientes grasos con su amargor natural e intensifica el umami con sus sabores tostados.

La coctelería

El café también es un recurso cada vez más frecuente en el mundo de la coctelería, ya que combina muy bien tanto con alcoholes como con especias y frutas. Con él, el mundo de los aromas y los matices va un paso más allá, pero el café aporta también texturas diferentes.

En el ámbito de la coctelería, el café ha servido para versionar fórmulas clásicas, como el Espresso Martini o el Negroni, pero con él también se ha modernizado el carajillo o se han creado nuevas combinaciones.