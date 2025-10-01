Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La despensa

Café: Un largo recorrido fuera de la taza

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, un alimento indispensable para muchos dentro de una taza, pero que también tiene un largo camino gastronómico fuera de ella

Ane Bergara

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:32

«Yo no puedo vivir sin café». Esa es una frase que mucha gente repite. El café tiene mucho de costumbre y de ritual, tiene también su vertiente social al quedar con amistades para tomar uno de ellos (aunque luego se pida otra cosa) y es, asimismo, para mucha gente un chute de energía indispensable por la mañana o a cualquier hora de la jornada.

El 1 de octubre se celebra su día, el Día Internacional del Café, y es el momento idóneo para verlo desde una perspectiva mucho más global.

Y es que hace tiempo que el café salió de la taza para discurrir otros caminos en el mundo de la gastronomía. Y no nos referimos a que se pueda tomar en vaso, sino que su presencia en los fogones se amplía a muchos otros ámbitos. Así, hoy en día el café ya no solo se bebe, sino que también se come.

Uno de sus secretos es que es un gran potenciador de sabores, con ese amargor tan característico, pero también con sus notas tostadas y su complejidad aromática. Tradicionalmente, ha estado presente en recetas dulces, con elaboraciones icónicas como el tiramisú, pero también en helados y cremas. ¿Su secreto? Resalta el sabor del cacao, pero también tiene una capacidad asombrosa para equilibrar lo dulce.

Son muy bien valoradas las notas ahumadas y especiadas del café, que equilibra los ingredientes grasos con su amargor natural

Sin embargo, el café está cada vez más presente también en la cocina salada, tanto en recetas tradicionales versionadas como en otras modernas. El café se utiliza sobre todo en salsas, en adobos de carnes (ayuda a resaltar los sabores a la vez que ablanda las fibras) y también en guisos, aportando un fondo cálido y singular. En general, son muy bien valoradas las notas ahumadas y especiadas del café, que también equilibra los ingredientes grasos con su amargor natural e intensifica el umami con sus sabores tostados.

La coctelería

El café también es un recurso cada vez más frecuente en el mundo de la coctelería, ya que combina muy bien tanto con alcoholes como con especias y frutas. Con él, el mundo de los aromas y los matices va un paso más allá, pero el café aporta también texturas diferentes.

En el ámbito de la coctelería, el café ha servido para versionar fórmulas clásicas, como el Espresso Martini o el Negroni, pero con él también se ha modernizado el carajillo o se han creado nuevas combinaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por Â«banalizar la violenciaÂ» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»
  10. 10 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Café: Un largo recorrido fuera de la taza

Café: Un largo recorrido fuera de la taza