Alquequenje: un gran desconocido con múltiples propiedades

Es probable que la mayoría de las personas que lean este artículo no hayan oído hablar del alquequenje, también conocido como physalis (su denominación científica es Physalis alkekengi), linterna china o vejiga de perro. Es normal. No es precisamente la fruta más popular, pero no por ello deja de ser un alimento con gran aporte vitamínico, con propiedades curativas y que más allá de su empleo para la elaboración de mermeladas y compotas, puede ser también consumida al natural, como cualquier otra fruta, o como complemento de cualquier ensalada.

Origen del Alquequenje

El origen del Alquequenje se encuentra en las zonas cálidas de Europa, Asia y Sudamérica, aunque se ha asilvestrado en América del Norte y hace tiempo que se cultiva en el Viejo Continente, donde en los países del sur como Italia, España o Francia encuentra un clima ideal para su desarrollo.

También se cultiva en Centroamérica y en otras zonas tropicales y subtropicales del globo terráqueo. Sus propiedades le han permitido aclimatarse e incluso asilvestrarse en algunas zonas. Hasta es considerada planta invasora en algunos entornos, dada la facilidad con la que sus semillas pueden llegar a diseminarse.

Beneficios del alquequenje

Esta fruta poco conocida por estos lares ofrece diversos beneficios:

Aporta gran cantidad de hierro y fósforo Es considerada un gran laxante y diurético y un buen complemento para las dietas de los diabéticos.

Cómo se come el alquequenje

El alquequenje es una planta herbácea perenne y el fruto se obtiene a partir de la flor que cuelga del arbusto. La flor tiene un color blanco crema y en el interior se encuentra una baya esférica y lisa de color naranja, que es comestible. Su sabor resulta ligeramente acidulado y recuerda al del tomate. Su tamaño es algo menor que el de un tomate cherry.

Cómo utilizar el alquequenje

Elaboración de mermeladas y compotas En ensalada, como si de un tomate se tratara

En ensalada, como si de un tomate se tratara Tamién es posible hacer vino de alquequenje

Una planta tóxica

El fruto es lo único comestible del alquequenje. Los tallos y las hojas son consideradas tóxicas y sólo pueden emplearse como remedios medicinales en algunos casos. El polvo de la baya seca se ha utilizado como medicinal, pero un exceso en las cantidades puede resultar tóxico, al punto de que más de cinco gramos por litro de agua pueden causar embriaguez.

Sin embargo, el fruto, lejos de ser tóxico, tiene diversas propiedades medicinales que le convierten en beneficioso para diferentes dolencias. Una de sus propiedades más interesantes es que es un fruto diurético, lo que le convierte en beneficiosa para personas que padecen enfermedades como la hiperuricemia, gota, hipertensión no medicada o edemas. También se recomienda para las personas con infecciones renales o inflamaciones urinarias. Y resulta recomendable para atajar el estreñimiento, dado a su ligero efecto laxante.