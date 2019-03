«Es una magnífica oportunidad para reivindicar nuestros derechos» A.M Miles de personas acuden a la concentración celebrada este mediodía en el Boulevard donostiarra AINHOA MÚGICA Viernes, 8 marzo 2019, 15:41

«Gora borroka feminista» han sido algunos de los gritos que han entonado este viernes las miles de personas, en su gran mayoría mujeres y muchas de ellas con prendas moradas. Se han concentrado en el centro de San Sebastián para respaldar la «lucha feminista» y el 8-M. Varias columnas han partido desde los barrios de Gros, Antiguo, Egia, Altza y Amara Berri hasta llegar a las doce del mediodía al Boulevard donostiarra, donde se ha llevado a cabo el acto central de las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer.

«Soy religiosa y feminista»

Hilaria Pagazaurtundua es monja y pertenece a la congregación religiosa de Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, se define como feminista y ha acudido a la convocatoria porque cree que como mujer tiene que estar. «Siempre vengo a este tipo de manifestaciones que se celebran por el Día de la Mujer porque creo que tenemos que visibilizar y dar la cara ante esta sociedad machista. Sobre todo ante la aparición de algunos partidos que están queriendo distorsionar esta lucha» señalaba la religiosa. «Tengo 74 años y ver las grandes movilizaciones de estos últimos años me dan fuerzas, y las siguientes generaciones lo van a hacer mucho mejor», afirmaba la hermana Hilaria Pagazaurtundua.

Hilaria Pagazaurtundua anima a las integrantes de la cabeza de la manifestación en el Boulevard donostiarra. / A. M

«Nos quedan muchos derechos por lograr»

Nerea y Sandra trabajan en Tecnalia y este viernes ambas han decidido secundar la huelga. «Vamos a estar todo el día en la calle. Hemos decidido parar porque todavía nos quedan muchos derechos por lograr», explicaban estas dos investigadoras mientras se pintaban la cara para la ocasión.

Nerea y Sandra antes del comienzo de la concentración. / A. M

«Es una magnífica oportunidad para reivindicar nuestros derechos»

Son amigas del instituto Peñaflorida, y cada una de ellas estudia su correspondiente carrera universitaria en una ciudad, pero este viernes han decidido volver a juntarse para acudir a la concentración. «Creemos que es una buena oportunidad para defender nuestros derechos y por eso hemos secundado la huelga» explicaban las cuatro estudiantes antes del inicio de la lectura del manifiesto.

El grupo de estudiantes universitarias frente al quiosco del Boulevard. / A. M

«Llevo muchos años celebrando este día»

Tres amigas jubiladas de Hernani se han acercado al centro de Donostia para participar en el 8-M. Ana Mari trabajó desde los 14 años, muchos de ellos en La fabrica de Michelin de Lasarte-Oria. En cambio la vida laboral de Milagros ha estado ligada siempre a una empresa familiar, y asegura que hasta su jubilación siempre paraba su actividad profesional el 8 de marzo. «Hemos venido a la manifestación para reivindicar el día de la mujer» explicaban orgullosas durante la concentración.

Las amigas jubiladas de Hernani observaron la manifestación desde una de las terrazas del Ayuntamiento. / A. M

«Por la mañana toca concentración y por la tarde manifestación»

Este grupo de amigas que trabajan en el servicio de limpieza del Hospital Universitario Donostia no ha querido perderse la fiesta reivindicativa. «Hemos venido para apoyar al resto de las mujeres. Por la mañana estamos en la concentración del mediodía y a las siete de la tarde acudiremos a la manifestación que parte del túnel del Antiguo», señalaban.

Las trabajadoras del Hospital Universitario Donostia en el Boulervard. / A. M

«Hoy unimos dos huelgas»

Ana y Soraya trabajan como cuidadoras en varias residencias de ancianos de Gipuzkoa. «Hoy unimos dos huelgas. Por un lado nuestro conflicto laboral, ya que encadenamos 19 días de paros. y por el otro nos sumamos a las movilizaciones del Día de la Mujer», explicaban estas dos trabajadoras que se concentraban a las 11.30 horas frente a la sede de la Diputación de Gipuzkoa.

Las dos cuidadoras de residencias de ancianos. / A. M.

«Me he acercado para hacer número»

José reside en Buenos Aires y se encuentra estos días haciendo turismo en San Sebastián. «Trabajo en el ámbito judicial y mi empleo consiste en combatir la violencia de género en Argentina. Me imaginé que con motivo del Día de la Mujer se podía haber convocado algún tipo de movilización y me he acercado para hacer número», señalaba este joven argentino que en los próximos días proseguirá su viaje.

José, un joven de Buenos Aires de turismo en Donostia que combate la violencia de género en su Argentina. / A. M