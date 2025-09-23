Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un buque de carga sale del Puerto de Pasaia. Gorka Estrada

El tráfico de vehículos de Pasaia retrocede un 10% pese al crecimiento global del puerto

La dársena guipuzcoana acumula 2,25 millones de toneladas hasta agosto, un 2% más, con un fuerte aumento del movimiento en graneles sólidos

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:42

El puerto de Pasaia cerró agosto con un balance positivo en términos globales, aunque con retrocesos en algunos de sus tráficos estratégicos. El movimiento total ... acumulado en lo que va de año asciende a 2.251.517 toneladas, un 2% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que en el mes de agosto se movilizaron 223.942 toneladas, también por encima de la cifra registrada un año antes.

