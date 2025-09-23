El tráfico de vehículos de Pasaia retrocede un 10% pese al crecimiento global del puerto

El puerto de Pasaia cerró agosto con un balance positivo en términos globales, aunque con retrocesos en algunos de sus tráficos estratégicos. El movimiento total ... acumulado en lo que va de año asciende a 2.251.517 toneladas, un 2% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que en el mes de agosto se movilizaron 223.942 toneladas, también por encima de la cifra registrada un año antes.

La cara menos favorable llega del tráfico ro-ro, uno de los ejes de la dársena guipuzcoana. Entre enero y agosto se movieron 343.479 toneladas, un 10,3% menos que en 2024. Las unidades de transporte intermodal (UTIs) también descendieron un 4,6%, hasta situarse en 2.072. En paralelo, la caída del tráfico de automóviles fue significativa: 135.524 unidades en mercancía (-14,2%), con solo 6.197 en agosto.

Por el contrario, los graneles sólidos aportaron solidez a la actividad portuaria. Este tipo de mercancía creció un 29,5% en el acumulado anual, hasta alcanzar las 683.317 toneladas, con un fuerte repunte en agosto (88.557 toneladas frente a las 41.813 del mismo mes del año anterior). La mercancía general, que representa el grueso del tráfico, se redujo un 7%, con 1.535.364 toneladas acumuladas.

Otros tráficos

Otros tráficos presentaron un comportamiento dispar. La pesca alcanzó las 12.752 toneladas (+6,9%), de las cuales 877 correspondieron a agosto, mientras que los avituallamientos sumaron 20.084 toneladas, incluyendo 6.258 de combustibles líquidos.

En el plano comercial, las importaciones ascendieron a 1.484.979 toneladas (+4,8%), apoyadas en los graneles sólidos (589.740 t) y en la mercancía general (895.239 t). Las exportaciones, en cambio, descendieron un 1,5%, hasta 688.649 toneladas, con protagonismo para los productos siderometalúrgicos y metalúrgicos, maquinaria, chatarra, abonos y agroalimentarios.