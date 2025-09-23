Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones
Un operario de una empresa industrial guipuzcoana. Morquecho

Las exportaciones guipuzcoanas crecen un 4,6% en 2025 pese a los aranceles y el frenazo europeo

Gipuzkoa suma 6.163 millones en ventas al exterior hasta julio, 272 más que en 2024, y consolida su papel como motor exportador de Euskadi, que mantiene prácticamente la misma cifra, 18.370 millones

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:50

Las exportaciones de Gipuzkoa alcanzaron los 6.163 millones de euros entre enero y julio de 2025, un 4,6% más que en el mismo ... periodo del año pasado, consolidando al territorio como uno de los motores del comercio exterior vasco. Según los datos publicados este martes por Eustat, este avance contrasta con la caída del 10,2% registrada en Bizkaia, mientras que Álava lidera el crecimiento con un 8,4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

