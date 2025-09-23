Las exportaciones guipuzcoanas crecen un 4,6% en 2025 pese a los aranceles y el frenazo europeo

Las exportaciones de Gipuzkoa alcanzaron los 6.163 millones de euros entre enero y julio de 2025, un 4,6% más que en el mismo ... periodo del año pasado, consolidando al territorio como uno de los motores del comercio exterior vasco. Según los datos publicados este martes por Eustat, este avance contrasta con la caída del 10,2% registrada en Bizkaia, mientras que Álava lidera el crecimiento con un 8,4%.

En conjunto, Euskadi exportó en los siete primeros meses bienes por valor de 18.371 millones, prácticamente la misma cifra que en 2024 (−0,03%). El saldo comercial fue positivo, con 2.360 millones, y la tasa de cobertura se situó en el 114,7%.

El dinamismo guipuzcoano se apoya en sectores industriales y de transporte. En julio, el último mes con datos disponibles, las ventas al exterior del territorio crecieron un 7,5% interanual, impulsadas por los vehículos de transporte de más de diez personas (+106,2%) y el material ferroviario (+30,3%). En cambio, retrocedieron las exportaciones de partes y accesorios de automoción (−10,9%), lo que refleja la debilidad de una de las ramas más expuestas a la actual guerra arancelaria.

A nivel vasco, el automóvil se mantiene como gran motor exportador. Los turismos de menos de diez personas generaron 2.038 millones en el acumulado del año (+39%), mientras que otras partidas vinculadas al transporte —como los coches de viajeros y equipajes para ferrocarril (+106,4%)— también aportaron fuertes subidas. Por el contrario, sectores como neumáticos (−29%) o aceites refinados de petróleo (−34,2%) registraron retrocesos significativos.

Los principales destinos de las exportaciones vascas siguen siendo europeos: Alemania (2.775 millones, el 15,1% del total) y Francia (2.701 millones, 14,7%). Reino Unido, Estados Unidos e Italia completan el grupo de los cinco primeros clientes, que absorben casi la mitad de las ventas exteriores. En el caso de EE UU, las exportaciones sumaron 1.106 millones hasta julio, pese a que los vehículos afrontan un arancel del 27,5% —25% más un 2,5% adicional— y el acero y el aluminio soportan un gravamen del 50%. El acuerdo alcanzado con Bruselas debería rebajar al 15% el arancel automovilístico.