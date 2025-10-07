El Gobierno Vasco amplía en dos millones las ayudas para la compra de coches de bajas emisiones

El Gobierno Vasco reforzará con dos millones de euros adicionales su programa de ayudas para la adquisición de Vehículos de Menos Emisiones, tras haber agotado ... el presupuesto inicial por la elevada demanda. Al mismo tiempo, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica una ampliación de fondos para el programa Moves III, que también ha cubierto ya su dotación económica.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, explicó este martes, tras el Consejo de Gobierno, que la respuesta ciudadana a ambos programas «ha superado todas las expectativas». Solo el Moves III ha concedido ya 1.584 ayudas, con las que se ha completado el presupuesto disponible, mientras que más de 2.000 solicitudes permanecen en lista de espera.

Jauregi recordó que el Ejecutivo vasco ya solicitó en julio al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente del Ministerio, una ampliación de fondos ante la previsión de éxito del programa, y está a la espera de respuesta. «Queremos seguir impulsando la transición hacia una movilidad más sostenible y dar respuesta a la ciudadanía que está apostando por tecnologías limpias», señaló.

En el caso del Moves III, la instalación de puntos de recarga mantiene un ritmo positivo, con más de 900 ayudas concedidas y presupuesto todavía disponible. El programa Vehículos de Menos Emisiones, gestionado directamente por el Gobierno Vasco, ha cerrado también su presupuesto, pero seguirá operativo gracias a la ampliación de dos millones de euros aprobada para atender la demanda existente hasta el 15 de octubre.

Jauregi destacó que este programa, pionero en Europa, se basa en la neutralidad tecnológica para avanzar en la descarbonización del transporte, apoyando tanto los vehículos eléctricos como otras alternativas de bajas emisiones. Además, hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que impulse un «Plan Renove Europa» inspirado en el modelo vasco, que combine descarbonización y competitividad industrial.

Según datos de Faconauto, las ventas en los concesionarios vascos han crecido un 31,6% desde la puesta en marcha del programa Vehículos de Menos Emisiones, frente al 18,9% del promedio estatal. Euskadi se sitúa entre las comunidades con mayor penetración de vehículos eléctricos, con una cuota del 20% del mercado y un crecimiento interanual del 98,4% en el primer semestre de 2025.