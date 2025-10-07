Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clientes prueban un vehículo en un concesionario de Oiartzun. Morquecho

El Gobierno Vasco amplía en dos millones las ayudas para la compra de coches de bajas emisiones

El Ejecutivo también pide al Ministerio para la Transición Ecológica más fondos para el programa Moves III tras agotarse el presupuesto por la alta demanda

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 7 de octubre 2025, 11:16

Comenta

El Gobierno Vasco reforzará con dos millones de euros adicionales su programa de ayudas para la adquisición de Vehículos de Menos Emisiones, tras haber agotado ... el presupuesto inicial por la elevada demanda. Al mismo tiempo, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica una ampliación de fondos para el programa Moves III, que también ha cubierto ya su dotación económica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  4. 4 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  5. 5

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  6. 6

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  7. 7 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  10. 10

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco amplía en dos millones las ayudas para la compra de coches de bajas emisiones

El Gobierno Vasco amplía en dos millones las ayudas para la compra de coches de bajas emisiones