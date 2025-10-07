Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores de la planta de Mercedes-Benz de Vitoria. Jesús Andrade

Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi

Las fábricas vascas mantienen producción y exportaciones, aunque Alemania y otros países aplican ajustes laborales y cierres de factorías

Mikel Calvo
José A. González

Mikel Calvo y José A. González

Martes, 7 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Cuando Alemania ajusta su industria del automóvil, Europa siente el impacto. La combinación de reestructuraciones, cierres de factorías y ajustes laborales en gigantes como Volkswagen, ... Porsche, Bosch, Audi, Volvo, Schaeffler afecta a toda la cadena de valor. Se prevén más de 70.000 despidos en el norte de Europa, y aunque en Euskadi los efectos de la debilidad de las principales plazas europeas y los retos derivados de las tensiones proteccionistas estadounidenses no se han materializado aún en pérdidas masivas de empleo, la prudencia es el denominador común en el sector y la industria vasca está en alerta.

