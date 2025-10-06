Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos mujeres miran el escaparate de una tienda de ropa. O. Chamorro

Los economistas sobrepasan el optimismo del Gobierno y aumentan al 3% su previsión de crecimiento

El buen ritmo del empleo y del consumo les lleva a disparar en cuatro décimas su anterior cálculo de PIB para 2025, aunque revisan al alza la inflación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:30

Comenta

El Gobierno elevó al 2,7% su previsión de crecimiento de la economía para 2025, una décima más que en su último cuadro macroeconómico. Hasta ... ese momento todas las casas de análisis daban una estimación inferior en dos o tres décimas a la del Ejecutivo, que llegó a asegurar incluso que era un cálculo «prudente» dado el buen ritmo del consumo y del mercado laboral. Y ahora se encuentra un aliado inesperado que supera incluso su optimismo: el Consejo General de Economistas (CGE) ha publicado este lunes su nueva estimación para 2025 en la que dispara cuatro décimas su previsión hasta alcanzar el 3%.

