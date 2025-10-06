Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez. EFE

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

Varios países comunitarios piden a Bruselas una flexibilización del límite petición que finaliza en 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Casi 80.000 millones en apenas once meses. Ese es el desafío que enfrenta Moncloa para abordar lo que resta de 2025 y 2026. El ... límite es agosto del próximo año: la fecha de caducidad que la Comisión Europea ha fijado para que los Estados miembros agoten los fondos comunitarios del programa Next Generation, cuya transferencia comenzó en 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  4. 4

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero