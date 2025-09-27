Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa del pasado martes tras el Consejo de Ministros EFE

España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera

Las agencias Moody's y Fitch toman el testigo de S&P e inciden en la resiliencia de la economía española y la baja exposición a los aranceles estadounidenses

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:49

Tres de tres. Las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch mejoraron este viernes su nota a España por la solvencia de la deuda ... soberana siguiendo. De esta forma, la economía española recibe la tercera mejora de rating en menos de un mes tras la que recibió de S&P Global Rating dos semanas antes y luce una nota de AAA, el máximo desde la crisis financiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  2. 2 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  3. 3

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  4. 4

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  5. 5

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  8. 8 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera

España recupera la máxima calificación de solvencia de la deuda soberana por primera vez desde la crisis financiera