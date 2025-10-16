Carlos Torres: «Miramos al futuro con confianza y entusiasmo»

El fracaso de la opa de BBVA, que se ha quedado en el 25,3% de aceptación, ha obligado al banco de Carlos Torres ... a mover ficha para levantar el ánimo de sus accionistas, que acumulan casi 18 meses de idas y venidas en la operación bancaria de la década. Tras conocerse el resultado, la entidad se ha apresurado a recordar que su camino sin Sabadell también está preparado para generar valor.

«Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso», expresó Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. «En BBVA, miramos al futuro con confianza y entusiasmo. Contamos con un banco en su mejor momento, un equipo comprometido y una hoja de ruta clara para seguir creciendo y creando valor para nuestros accionistas, clientes y la sociedad», añadió.

«El Consejo de Administración del banco ha reafirmado de forma unánime su compromiso con el nuevo Plan Estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, que mantendrán a la entidad a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad»; indicó el banco en un comunicado.

El dividendo será su soporte para redimirse con sus accionistas. En concreto, la entidad prevé disponer de 36.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas hasta 2028. A corto plazo, BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas. «En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución al accionista», destacó el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, en un comunicado.

El concreto, el 31 de octubre BBVA iniciará la recompra de acciones pendiente por importe de aproximadamente 1.000 millones de euros.

El 7 de noviembre, pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (32 céntimos brutos por acción), por un importe total aproximado de 1.800 millones de euros.

Además, dado el importante exceso de capital acumulado sobre el 12%, el Consejo de Administración de BBVA ha acordado poner en marcha una significativa recompra de acciones adicional tan pronto como reciba la autorización del BCE.

BBVA estima que su rentabilidad (medida por el ROTE) se situará en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejorará hasta cerca del 35%. «Asimismo, prevé seguir creando valor para el accionista, con un incremento en el patrimonio neto tangible por acción más dividendos en el entorno del 15% (en tasa de crecimiento anual compuesta)», con un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros.