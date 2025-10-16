De Competencia al accionista, pasando por Moncloa: hitos de la opa de BBVA sobre Sabadell

Clara Alba Jueves, 16 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

30 de abril de 2024. Una filtración de un medio británico precipitaba uno de los mayores culebrones empresariales -y quizá el mayor bancario- de la historia financiera en España: el segundo intento de BBVA para hacerse con Banco Sabadell. Un acercamiento, el de Carlos Torres a su homólogo Josep Oliu, que apenas unos días después, el 9 de mayo -en la antesala de las elecciones catalanas y tras el firme rechazo del consejo de la vallesana- se convertía en la primera opa hostil del sector bancario del país en 37 años.

30 de abril de 2024 Acercamiento amistoso. Se filtra el acercamiento de BBVA a Sabadell y el banco confirma que se ha acercado a la entidad con una oferta que implica una prima del 30% sobre la cotización de la vallesana del cierre del día anterior. En la misma, el banco vasco ofrece a Sabadell una vicepresidencia y mantener el arraigo catalán de la entidad. 6 de mayo de 2024 Rechazo del Sabadell. El consejo del Sabadell rechaza de forma rotunda la oferta al considerar que BBVA infravalora el potencial del banco. 8 de mayo de 2024 La carta de la discordia. Sale a la luz la carta que Carlos Torres remitió a Oliu el 5 de mayo asegurando que no mejoraría su oferta. 9 de mayo de 2024 Opa hostil. BBVA decide saltarse al consejo y lanzar su oferta directamente a los accionistas del Sabadell, en la prima opa hostil del sector bancario en 37 años. 16 de mayo de 2024 La operación genera un aluvión de críticas, especialmente desde el Gobierno, que considera que existe riesgo de exclusión financiera y laboral. 24 de mayo de 2024 BBVA remite a la CNMV la solicitud de autorización de la opa. 11 de junio de 2024 La CNMV admite a trámite la solicitud de autorización de la opa. 3 de septiembre de 2024 Autorización de la autoridad británica de regulación prudencial (PRA). 5 de septiembre de 2024 El BCE anuncia su no oposición a la operación. 1 de octubre de 2024 BBVA anuncia el ajuste de la contraprestación de la OPA por el pago de dividendos de Banco Sabadell y BBVA. 12 de noviembre de 2024 La CNMC anuncia su decisión de ampliar su análisis de la opa a una segunda fase ante el riesgo de competencia, especialmente en el segmento de crédito a pymes y TPVs. 20 de noviembre de 2024 BBVA presenta a la CNMC una propuesta para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad. AUX STEP FOR JS

Diecisiete meses después, en un tira y afloja sin precedentes con duros cruces de acusaciones entre ambas entidades, el mercado conoció a última hora de este jueves el fracaso de esta operación que pasará a la historia por ser la cuarta más larga del sector bancario en Europa. Y quizá, también, una de las más sangrientas.

La relación entre las dos entidades se ha ido deteriorando a medida que avanzaba la operación, marcada por la intervención no solo de la CNMV, el BCE o Competencia, sino por la inusual irrupción del Gobierno, que en aras de proteger el llamado «interés general» -que traducido se refiere a los servicios bancarios y al empleo- abogó, en una decisión histórica, vetar la fusión durante tres años, prorrogable otros dos.

22 de enero de 2025 Sabadell vuelve a Cataluña siete años después del 'procés' y en plena opa de BBVA. 30 de enero de 2025 BBVA supera los 10.000 millones de beneficios en 2024 y anuncia que destinará 5.027 millones de euros a la retribución de sus accionistas entre dividendo y recompras de acciones. 7 de febrero de 2025 Sabadell presenta un beneficio histórico y propone el pago de 3.300 millones en dividendos en dos años. 28 de marzo de 2025 BBVA ajusta la oferta a dividendos, ofreciendo ahora 5,3456 acciones ordinarias del Sabadell, una acción de nueva emisión de BBVA y, adicionalmente, el pago de 0,70 euros en metálico. 28 de abril de 2025 La CNMC retrasa su decisión de la opa a consecuencia del apagón en España. 30 de abril de 2025 Competencia autoriza la opa y deja en manos del Gobierno el desenlace final. AUX STEP FOR JS

A pesar de haber sido un movimiento empresarial, lo cierto es que el factor político ha estado muy presente desde el inicio de la operación, con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina (el 12 de mayo) y la decisión del Sabadell, con Salvador Illa ya al frente de la Generalitat, de retornar su sede a Cataluña en enero de 2025, región donde BBVA ha encontrado una fuerte oposición a sus intenciones de fusión.

16 de mayo de 2025 Sabadell confirma muestras de interés por su filial TSB. 27 de mayo de 2025 Economía eleva la opa al Consejo de Ministros. 24 de junio de 2025 El Gobierno veta la fusión inmediata. 30 de junio de 2025 Desde BBVA anuncian que continúan con la opa. 1 de julio de 2025 El Banco Sabadell vende, finalmente, su filial TSB al Santander. 31 de julio de 2025 BBVA abre la puerta a retirar la opa tras anunciar resultados récord. 6 de agosto de 2025 La junta del Sabadell aprueba la venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones 7 de agosto de 2025 BBVA eleva los riesgos de la opa ante la CNMV y reconoce que revisa las sinergias. AUX STEP FOR JS

No se recuerda un proceso con tantos participantes, en el que Competencia, CNMV, BCE, supervisores extranjeros y el propio Gobierno han tenido voz y casi voto para definir el final de una oferta que, finalmente, apenas ha logrado una aceptación del 25,3%.

El apoyo 'popular' al Sabadell no ha impedido que, aunque en mucho más tiempo de lo esperado -la opa iba para seis meses y ha cumplido diecisiete meses- BBVA fuese logrando el apoyo de supervisores y reguladores a sus planes a lo largo del tiempo. Después de que la CNMV admitiese a trámite la solicitud de autorización de la opa en junio de 2024, tras el verano llegó el visto bueno del supervisor británico y la no oposición del Banco Central Europeo (BCE) a la oferta.

Sin embargo, fue el mes de noviembre cuando la operación tomó un rumbo que no se esperaba -al menos públicamente- en el banco vasco. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidía extender a una segunda fase su análisis de la opa, al detectar ciertos riesgos para la competencia, tanto en banca de empresas como minorista en algunos territorios donde ambas entidades tienen fuerte presencia, como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

5 de septiembre de 2025 La CNMV autoriza el folleto de la opa. 8 de septiembre de 2025 Comienza el periodo de aceptación de la opa. 12 de septiembre de 2025 El consejo del Sabadell recomienda a sus accionistas rechazar la oferta. 22 de septiembre de 2025 BBVA mejora su oferta por Sabadell. 30 de septiembre de 2025 El consejo de administración del Sabadell rechaza la opa mejorada con el voto discrepante de David Martínez. 10 de octubre de 2025 Cierre del plazo de aceptación 16 de octubre de 2025 BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación. AUX STEP FOR JS

Por aquel entonces, BBVA ya había presentado a la CNMC una propuesta para garantizar el crédito a pymes y la inclusión financiera, que es una de las mayores preocupaciones del Gobierno. Unos compromisos que para Banco Sabadell no son suficientes, estimando que apenas un 5% de sus clientes pymes se beneficiarían de ellos.

Finalmente, y tras cinco propuestas de BBVA sobre la mesa, Competencia decidió dar su visto bueno a la operación, justo un año después del primer acercamiento de Torres a Oliu. La institución centró su informe en la garantía del servicio en los territorios y a las pymes, con compromisos negociados con el banco vasco. Es decir, perfectamente asumibles para la entidad.

Pese a ello, Sabadell ha logrado recabar el apoyo casi unánime de sus clientes accionistas. Cerca de un 98% de ellos ha rechazado la operación y, con el resultado final, parece claro que los institucionales tampoco lo tenían claro. Tal vez por la posibilidad de una segunda opa a un precio mayor que, finalmente y pese a todas las elucubraciones, no se consumará.

A falta de las reacciones que se vayan conociendo en las próximas jornadas, lo único cierto es que esta opa ha puesto sobre la mesa un proceso inédito en el que, sin duda, la imagen de ambas entidades se ha visto desgastada. No solo la suya, también la del supervisor y la de la propia ley de opas, cuya indefinición en torno a cómo sería el precio de una posible segunda opa ha forzado a los accionistas a acudir a la primera prácticamente a ciegas, sin saber si, esperando, se perderían o no algo mejor.

La amenaza judicial también navega en el mercado por esta cuestión. Y no ha sido la única de un proceso en el que Bruselas ha llegado a amenazar al Ejecutivo con sanciones por su injerencia en la operación, y BBVA ha acudido al Supremo por lo mismo. Resulta evidente que, tras 17 meses de batalla, este no será el capítulo final de una de las grandes guerras bancarias en la historia del mercado español.

