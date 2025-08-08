Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mads Sturup, a la izquierda, junto a Manex Ansorregi en el último partido de la temporada pasada. Félix Morquecho
Baloncesto

Stürup se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada

El alero ha sufrido la lesión mientras entrenaba con la selección de Dinamarca y el Gipuzkoa Basket se sumerge de nuevo en el mercado para encontrar a un sustituto

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:22

La mala suerte se ha cebado con el Inveready Gipuzkoa Basket antes incluso de que hayan dado comienzo los entrenamientos de pretemporada. El alero danés ... Mads Stürup sufrió la peor de las noticias que un jugador puede tener durante un entrenamiento con la selección de Dinamarca. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y ha dicho adiós a la temporada antes de empezarla.

