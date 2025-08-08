Stürup se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada

La mala suerte se ha cebado con el Inveready Gipuzkoa Basket antes incluso de que hayan dado comienzo los entrenamientos de pretemporada. El alero danés ... Mads Stürup sufrió la peor de las noticias que un jugador puede tener durante un entrenamiento con la selección de Dinamarca. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y ha dicho adiós a la temporada antes de empezarla.

El alero de 28 años, que había renovado para cumplir su tercera temporada en San Sebastián, tiene además afectado el cuerno del menisco, algo habitual en este tipo de lesiones, y también sufre una rotura del ligamento meniscofemoral. Quiere decir esto que el jugador escandinavo se perderá toda la temporada y para ello el Inveready Gipuzkoa Basket ya ha empezado a sondear el mercado y buscar un jugador que le sustituya.

Se pretende que Sergio García pueda contar con los máximo efectivos posibles para el primer día de la pretemporada y la intención del club sigue siendo contar con doce fichas para afrontar el curso 2025/26.

El danés ha sido siempre un jugador de confianza para Mikel Odriozola y del mismo modo Sergio García veía en él un gran perfil defensivo que debía ir aumentando su volumen de responsabilidad en ataque. Stürup, concentrado en Dinamarca y con quien ha estado concentrado en Japón, se lesionó hace una semana, pero hasta hace poco no se ha conocido el alcance exacto de la lesión hasta que la federación de Dinamarca ha realizado todos los exámenes y resonancias que han dado con el diagnóstico definitivo. A finales de la temporada pasada tuvo también un problema físico en el hombro que le hizo perderse varios partidos, aunque llegó en plenitud de condiciones para afrontar el playoff de ascenso con el Gipuzkoa Basket ante el Estudiantes, que terminó con 0-3 para los colegiales.

Mover ficha

El Gipuzkoa Basket tratará de incorporar lo antes posible a un jugador para sustituir a Stürup en la posición de alero. Sergio García cuenta ahí con Manex Ansorregi y Ondrej Hanzlik, a los que se le puede sumar Mikel Motos, quien ha demostrado su capacidad de jugar bien en el puesto de alero. La principal característica del internacional danés es su fortaleza defensiva, pero el club no descarta ir a por un jugador que sea del mismo puesto pero que tenga más puntos en las manos que Stürup.

El Gipuzkoa Basket había sido de los pocos equipos en tener cerrada la plantilla, pero ahora volverán las llamadas con agentes, el visionado de vídeos y el debate interno de qué tipo de jugador incorporar para empezar a sudar en la tercera semana de este mes, que es cuando arrancará la pretemporada.