Así es el nuevo Gipuzkoa Basket

El Inveready Gipuzkoa Basket ya tiene completa la plantilla que competirá en la Primera FEB a partir del 26 de septiembre, fecha en la que ... se estrenará en Liga contra el Coruña a domicilio. Será la quinta campaña consecutiva en la categoría, la primera con el donostiarra Sergio García en el banquillo.

Hacía varias temporadas que el GBC no conformaba un plantel ocupando las doce fichas disponibles y esta vez el técnico altzatarra quiere tener todos los efectivos posibles para afrontar la temporada con garantías.

El director deportivo del club, José Luis Zubizarreta, hace balance del mercado de fichajes una vez cerrada la plantilla de cara a la próxima temporada. Desgrana las características y motivos que han llevado al club a apostar por cada una de las nuevas incorporaciones. La adaptación de las siete caras nuevas será clave en el devenir del Gipuzkoa Basket este curso. Varela, Maiza, Terry, Hanzlik, Korsentia, Rosa y Ngom llegarán a Donostia para unirse a Zubizarreta, Motos, Ansorregi, Sturup y Nicolau.

1 Base Nacho Varela

El encargado de llevar la batuta junto a Aitor Zubizarreta será Nacho Arroyo Varela (Osorno, Chile, 24 de enero de 2000). Varela –como se le conoce en el mundo del baloncesto aunque sea su segundo apellido– ha militado esta pasada temporada en el Obradoiro, donde promedió en 17 minutos de media 5,5 puntos y 2,1 asistencias por encuentro. Son números sensiblemente inferiores a los que ha acreditado otros años –13,8 puntos en la 20/21 con el Estudiantes– y lejos del potencial que atesora. «Es un jugador con garantías que nos va a ayudar mucho en el puesto de base. Lleva desde que debutó en la ACB en 2018 en España, en distintos equipos», destaca sobre el chileno Zubizarreta, quien reconoce que «es un chico al que el año pasado ya intenté fichar».

Llegó a debutar con el Estudiantes en la ACB. En la temporada 2023/24 firmó con el Lleida, equipo con el que consiguió ascender e hizo unos promedios de 7,7 puntos y tres asistencias por choque con unos buenos porcentajes de tiro. Los conjuntos en los que ha militado Nacho Varela no dejan duda de la calidad que tiene. Es un jugador de gran nivel, que ha estado en equipos de la zona alta y que en sus pretensiones está bajar un poco los objetivos colectivos pero ganar confianza y peso en la rotación disponiendo de más minutos. El base chileno de 1,87 metros de estatura es también un buen generador de juego.

2 Base-escolta Gaizka Maiza

«Nos refuerza mucho la plantilla y nuestra filosofía de arraigo con Gipuzkoa», celebró el director deportivo del Inveready refiriéndose a Gaizka Maiza (Ibarra, 14 de junio de 1996). Sabe lo que es defender la camiseta del Gipuzkoa Basket, con la que debutó en la ACB en 2016. Esta campaña regresa a casa siete años después. Coincidió con Sergio García en Coruña y afrontará su sexta campaña en Primera FEB. Comenzó la pasada temporada en Huelva, en Segunda FEB, pero problemas extradeportivos del equipo onubense relacionados con los impagos a la plantilla desmantelaron el equipo y encontró acomodo en el Amics Castelló.

Desde que se empezó a confeccionar la plantilla, la intención de Sergio García siempre ha sido la de contar con dos buenos controladores de juego como Varela y Zubizarreta, sin olvidar que el ibartarra también puede jugar de base aunque su rol este año parece que irá al 'dos'. Compartirá la posición de escolta con Mikel Motos y Lance Terry.

3 Escolta Lance Terry

La pieza diferencial. El escolta anotador que ha cerrado la plantilla del Gipuzkoa Basket es Lance Terry (College Park 11 de enero de 2001). El estadounidense, de 1,90 metros, procede de Georgia Tech, donde promedió 14,5 puntos. Al igual que Maiza, también puede jugar de base, aunque el club donostiarra confía en él como tirador. Se trata de un jugador muy atlético, al que le gusta machacar el aro, con tendencia a buscar la canasta desde el exterior con penetraciones, excelente en transición y que arma el brazo rápido desde fuera. Su etapa aquí va a ser su primera experiencia en Europa.

Zubizarreta lo tiene claro. «Buscamos soluciones ofensivas en él. Nos va a ayudar mucho. Tiene un físico increíble y mano. Se involucra en todas las facetas del campo, atrás, adelante. El trato y el feeling es bueno, tiene muchas ganas de venir, creo que podemos ayudar a que siga creciendo y mejorando».

Llegará a Gipuzkoa Basket después de jugar la liga de verano de la NBA con Orlando Magic. Liderará la batería exterior junto a Ansorregi, Stürup y Hanzlik.

4 Alero Ondrej Hanzlik

El alero checo de 2,01 de estatura y con pasado en el Iraurgi llegará para ser una amenaza más desde el exterior gracias a su buena muñeca. Ondrej Hanzlik (Rychnov Nad Kneznou, República Checa, 2 de marzo de 2002) fue fichado por el Baskonia con apenas 14 años. Además de estar en las categorías inferiores del cuadro gasteiztarra, estuvo enrolado durante dos temporadas en el Iraurgi de Azpeitia. 'Xubi' lo conoce bien.

«Le tuve dos años en Azpeitia. Puede ser mucho mejor jugador de lo que es. Le está costando un poco cumplir las expectativas que todos teníamos con él; incluso las que tenía él mismo. Le vamos a ayudar a reivindicarse y a que sea mucho mejor jugador», asegura el azpeitiarra.

En las dos últimas campañas ha jugado en Primera FEB, primero con el Betis y el pasado curso con el Zamora, donde promedió en los 33 partidos que jugó 7 puntos y dos rebotes con un 35% de acierto desde el triple. Destaca por su lanzamiento exterior.

5 Ala-pívot Ignacio Rosa

Manex Ansorregi compartirá puesto con Ignacio Rosa (Badalona, 1 de julio de 1999), un gran conocedor de la liga ya que ha militado en siete equipos diferentes. El ala-pívot Ignacio Rosa, de 2,07 de estatura, se desempeñará por dentro pero tiene capacidad de abrir el campo.

Criado en las categorías inferiores del Unicaja, donde jugó en los equipos júnior, debutó en la ACB en mayo de 2017 cuando tenía 17 años. «Es un interior con mano y nos va a dar mucho más que eso al juego interior. Le hemos visto convencido, quiere reivindicarse. Le está costando encontrar su sitio, pero tenemos esperanzas», confía Zubizarreta.

En su paso por el Bilbao Basket, donde disputó 31 encuentros, coincidió con el que ahora será su entrenador, Sergio García. El técnico donostiarra lo conoce muy bien de aquella temporada donde el altzatarra era el ayudante de Jaume Ponsarnau.

6 Ala-pívot Giorgi Korsantia

«Es el mejor jugador de la liga georgiana. No es el mejor georgiano porque Shengelia es georgiano y juega en casi la misma posición. Es un multiusos, juega de espaldas, tira, roba, defiende y corre el campo», así vende el director deportivo a Giorgi Korsantia (Georgia, 11 de enero de 1998). «Nos puede dar mucho, es una apuesta clara de un grandísimo jugador», subraya.

El ala-pívot llega de haber jugado en Kutaisi, campeón de la Superliga georgiana, donde ha promediado 20 puntos y 12 rebotes por encuentro. En el torneo continental, en la FIBA Europe Cup en la que coincidió en la fase de grupos con el Bilbao Basket, mantuvo promedios de 18,5 puntos y 11 rebotes por partido. Su equipo no pasó de la fase de grupos y se fueron a casa a las primeras de cambio. Korsantia presenta también un bagaje con su selección, disputando partidos clasificatorios para el Eurobasket y los Juegos Olímpicos.

7 Pívot Tanor Ngom

Encontrar una pieza interior determinante es algo muy codiciado en el mercado. Al pívot Javier Nicolau le hacía falta un compañero de juego bajo el aro y compartirá posición este próximo curso con Tanor Ngom (Dakar, Senegal, 19 de enero de 1998). El senegalés con sus 2,18 metros, es un protector del aro en defensa y todo lo que le llega cerca de la canasta en ataque lo mete para abajo. Ha jugado los dos últimos años en el Amics Castelló, uno de los equipos que ha descendido en la pasada temporada. «Impacta en los minutos que juega con los puntos que mete. Será nuestra torre. Además, puede meter triples, atrás intimida y cambia tiros, que es su función». El Gipuzkoa Basket cree que Ngom tiene margen de mejora.

En el curso que acabó con el descenso del TAU Castelló Ngom disputó 31 partidos. En 15 minutos de media en la pista acreditó 9,7 puntos con un 63% de efectividad en el tiro, 4,7 rebotes y casi un tapón. Hace dos años una lesión apenas le dejó jugar en la Primera FEB y este pasado curso, dentro de una temporada muy complicada para los de Castellón, ha acreditado buenos números. Ha alcanzado dobles dígitos en doce encuentros y ha pasado de diez rebotes en tres de ellos. Se trata de un perfil diferente que el club llevaba muchos veranos buscando.