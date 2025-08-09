Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sturup entra a canasta en un partido del pasado curso. Arizmendi
Baloncesto

Gipuzkoa Basket renueva a Mads Sturup hasta 2027

El club desea que la ampliación sea «un factor de motivación adicional» para el danés, lesionado de gravedad y que se perderá la temporada

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:22

Gipuzkoa Basket ha tenido el gesto de renovar a Mads Sturup, lesionado de gravedad de la rodilla mientras se encontraba con su selección, para la ... temporada 2026/27. El danés se perderá esta próxima temporada, pero el club ha tenido claro que quiere contar con él y no ha tardado en realizar este movimiento que busca ofrecer certidumbre al futuro del alero de 28 años.

