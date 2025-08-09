Gipuzkoa Basket renueva a Mads Sturup hasta 2027

Gipuzkoa Basket ha tenido el gesto de renovar a Mads Sturup, lesionado de gravedad de la rodilla mientras se encontraba con su selección, para la ... temporada 2026/27. El danés se perderá esta próxima temporada, pero el club ha tenido claro que quiere contar con él y no ha tardado en realizar este movimiento que busca ofrecer certidumbre al futuro del alero de 28 años.

La entidad guipuzcoana, en el comunicado que emitió ayer, trasladó que «queremos reconocer el trabajo y compromiso que el jugador danés ha demostrado en todo momento durante su trayectoria deportiva como integrante de la plantilla de Gipuzkoa Basket», además de que añadió que «consideramos a Mads Sturup un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Confiamos en que esta propuesta de ampliación de contrato por una temporada más represente para el jugador un factor de motivación adicional de cara a afrontar su proceso de recuperación tras la grave lesión de rodilla que ha sufrido».

Sturup se encontraba concentrado con Dinamarca preparando los partidos de clasificación para el Mundial de 2027 de Catar. Estuvo a mediados de julio en Japón, donde participó en dos partidos amistosos ante el combinado nipón el 19 y el 20 de julio, y se lesionó de regreso en Europa en un entrenamiento de la semana pasada. No ha sido hasta esta semana cuando se ha conocido el alcance exacto de la lesión una vez que la Federación de Dinamarca ha realizado todos los exámenes y resonancias que han dado con el diagnóstico definitivo: rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento meniscofemoral y afección del cuerno del menisco de la rodilla derecha.

La dirección deportiva del Gipuzkoa Basket, con José Luis Zubizarreta al mando, tratará de incorporar lo antes posible a un jugador para sustituir a Sturup en la posición de alero una vez no ha dudado en renovar al danés. Sergio García, que tenía la plantilla cerrada y afrontaba un agosto plácido antes de este nuevo quebradero de cabeza, cuenta actualmente en ese puesto con Manex Ansorregi y Ondrej Hanzlik, a los que se le puede sumar Mikel Motos, quien ha demostrado su capacidad de jugar bien de alero.

La principal característica del internacional danés es su fortaleza defensiva, pero el club no descarta ir a por un jugador que sea del mismo puesto pero que tenga más puntos que Sturup en las manos. El objetivo es que esté al inicio de los entrenamientos, a finales de este mes.