Mikel Odriozola: «Nuestro aval es que estamos siendo sólidos en casa»

«Las imágenes están ahí, las hemos visto todos, cada uno tiene su opinión, no tiene mucho más, yo ya dije lo que pensaba, sigo ... pensando lo mismo, pero ya he hablado bastante. Ahora ya no aporta nada, a nosotros nos aporta tener el foco en mañana y los árbitros van a hacer su trabajo lo mejor que puedan, no tengo ninguna duda». Mikel Odriozola, como se esperaba no quiere recordar el inexplicable último minuto y medio que vivió su equipo en el Magariños el domingo pasado. El posible 1-1, pasó a ser 2-0 en contra de los guipuzcoanos que saltan a la arena mañana (20.30 horas) en el Amenabar Arena sin red de seguridad.

Ganar, significa seguir vivos y jugar otro partido el domingo. Perder, haría que la temporada, en el que parece momento más dulce de juego, se acabaría. «Vamos 2-0, es evidente, pero ahora mismo lo que venga después da igual», confiesa el entrenador de Aiete. «Lo que importa es mañana y hay que intentar ganarlo, entonces nos centramos en eso básicamente. Creo que el refuerzo positivo es para nosotros que del primer partido al segundo fuimos capaces de competir mejor. Hicimos bien nuestro trabajo pero no pudimos sacar la victoria y ahora lo que os he dicho, nos gustaría sacar la victoria». El talento y calidad del Estudiantes está fuera de toda duda, demostrado en los dos primero partidos pero el capitán del Inveready Gipuzkoa Basket, Aitor Zubzarreta, rompe una lanza en favor del cuadro guipuzcoano. «Nosotros también tenemos talento y somos un buen equipo. Queremos transmitir un poco que lo podemos hacer y yo creo que todos los jugadores del equipo, incluido el staff, creemos que lo podemos hacer desde el primer partido. Ese es un poco el mensaje en el día a día, que nosotros también tenemos un equipazo». El azpeitiarra sabe que van a estar arropados por miles de fieles para que se cree una atmósfera típica de partido de playoff. «Hemos notado bastante la afición durante el año, ha habido partidos con un ambiente muy bueno que lo hemos notado durante los 40 minutos del juego y seguro que lo notaremos mañana», dice 'Zubi'. «Va a ser un partidazo contra un equipazo con el que estamos compitiendo los dos partidos y seguro que con la ayuda de la afición lo notaremos y va a ser mucho mejor». Noticia relacionada «Queremos vibrar con nuestra afición para ganar mañana» Odriozola no ha querido deslizar si contará con Vrankic para mañana. «Veremos. por ahora ha entrenado pero si contacto. Hay que tener en cuenta dos cosas: que si estuviéramos en temporada regular estaría varios partidos sin jugar y que se tiene que encontrar bien para ayudarnos. no podemos hacer que Josip juegue por jugar. No lo sé en este momento». Uno de los grandes avales que hacen creer en una remontada, o por lo menos en sacar el partido de mañana adelante, es el gran rendimiento que ha mostrado el GBC como local los dos últimos meses. «Hemos sido muy sólidos, sí. Tanto en casa como fuera. En casa hemos competido todos, contra Burgos al final se nos fue a la prórroga, tenemos la confianza de que podemos hacer lo mismo y sacarlo», comenta el entrenador donostiarra. Sobre el partido reconoce que «yo soy un pesado del rebote», asume entre sonrisas. «Claro que el rebote es importante porque te limita las segundas opciones del rival y te permite correr un poco más si lo controlas, entonces es crucial. También el tema de las pérdidas porque al final cuando juegas contra equipos con tanto talento ofensivo, te cuesta defender muchas situaciones»

