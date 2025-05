Tuvo la bola para ganar el segundo partido después de todo el show arbitral. Pero falló. Daishon Smith (Jacksonville, Florida, 1995) no se para mucho ... en esa acción y desliza esa mentalidad americana de ir a por el siguiente reto. «Claro que podemos ganar tres partidos seguidos», dice. Llama a la legión de fans del Gipuzkoa Basket porque «les necesitamos». Es el cañonero del GBC y quiere llevar al equipo a la final four. El partido de mañana en Illunbe arranca a las 20.30 horas.

- ¿Olvidados los últimos minutos del último partido?

- Creo que lo dijo todo nuestro entrenador después del partido fue lo correcto. Nosotros a lo nuestro, que es jugar y si podemos, ganar el tercer partido.

- ¿Cree que la clave es ir paso a paso sin pensar en el global de la eliminatoria?

- Eso es. De nada sirve pensar en lo que hemos hecho hasta ahora porque no se puede cambiar. Lo estamos tomando como un partido suelto, no pensar más allá de lo que puede pasar mañana. Pero es complicado porque debemos entender que si perdemos el siguiente, ya no tenemos más partidos y se nos acaba la temporada. Nuestra clave es ganar el primer partido y llegar al domingo para ganar otro.

- ¿El equipo está convencido de que puede ganar a Estudiantes?

- Por supuesto. Creo que podemos ganar estos tres partidos. Volvemos a nuestra casa y jugamos dos partidos de local. Esperamos conseguir dos victorias y llegar al partido final en Madrid. Con nuestros seguidores va a ser mejor, queremos vibrar y divertirnos con ellos para ganar el partido.

- ¿Siente que el domingo pasado se les escapó una gran oportunidad de poner el 1-1?

- Cada vez que perdemos es doloroso, especialmente en partidos de este tipo. Fue muy igualado y eso nos dio más motivación para intentar sacarlo por cómo iba. Sabíamos que podíamos hacerlo y creo que ese último partido nos demostró que somos capaces y que podremos superar la derrota que tuvimos. Pero eso no importa, repito jugamos dos partidos en casa. No podemos preocuparnos del pasado ni de lo que pasó en Madrid. Nos concentramos en mañana.

- ¿Cuál cree que es la clave para ganar ?

- Creo que el principal objetivo es asegurarnos de que reboteemos bien, que no les demos segundas opciones de tiro porque si coges el rebote tienes más opciones de tirar a canasta, esto es así de fácil. Convertir los puntos fáciles, no perdonar y defender lo más fuerte posible. Saber que solo queda un partido para ganar. Necesitamos esta victoria.

- Ya tiene experiencia en playoff en otros países, ¿se parecen en algo a esta eliminatoria?

- Esta serie de playoff es la más difícil que he jugado nunca. He jugado en Eslovaquia durante dos temporadas pero esta liga es más física, más rápida, más táctica. La Primera FEB es la liga de más nivel que he jugado en mi carrera.

- Llegó usted y cambió la dinámica del equipo...

- Los chicos me acogieron bien desde el primer día. Es estar aquí, en este gran club y ciudad preciosa. Recuerdo mi primer partido en Cartagena. El capitán, Aitor Zubizarreta me decía que jugara con confianza. Que fuera yo mismo, que lanzara con tranquilidad porque seguro que iban a entrar. He entendido que me trajeron aquí por una razón. Así que, solo seré yo mismo. Soy un tipo de color azul y blanco, del GBC.

- El día de Oviedo, tras su 31 puntos, el pabellón entero gritó MVP, MVP...

- Fue un gran momento, cómo me animaron los seguidores en la pista. Los compañeros me animaron a que siguiera tirando porque veía que estaba acertado ese día. Me sentía como si cualquier tiro fuera dentro. Y me alegra mucho que nuestros fans estén contentos de que esté aquí.

- Y si hace falta que vuelva a meter mañana treinta puntos, lo hará, ¿no?

- Va a ser difícil (sonríe). Esperemos que lo pueda hacer y ayude al equipo a ganar. Me gusta ser agresivo en los partido finales.

- ¿Cómo está Vrankic?

- Josip va día a día. Estamos esperando que juegue mañana, espero que lo haga. Por ahora está haciendo todo lo posible para jugar mañana. Veremos cómo va.

- Pueden ganar sin él...

- Sí, por supuesto. Esto es un esfuerzo de equipo. Estamos enfadados porque no volvimos a casa con la serie 1-1. Tenemos que seguir haciendo buenos partidos en casa como los hemos hecho en las últimas semanas.

- Parece que ha encajado muy bien en el grupo.

- Me encanta estar con mis compañeros. Somos como familia, como hermanos. Todos bromeamos, nos reímos en la pista, fuera de ella también. Cada vez que estamos juntos hay buen rollo, buena energía y cosas así.

- ¿Un mensaje para la afición?

- Esperamos que todos estéis en el Amenabar Arena. Va a ser un gran partido, así que esperemos que venga mucha gente, nos pueda aplaudir y animar. En una serie de playoff, el público es fundamental. Seguro que eso nos catapulta para que podamos ganar este partido y ojalá el del domingo también. Esperamos verles.