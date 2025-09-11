Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera El defensa volverá a pertenecer a la plantilla rojiblanca tal y como anuncian ambas partes en un vídeo con una canción del donostiarra Xabi San Sebastián

Aymeric Laporte vuelve a ser jugador del Athletic de Bilbao más de siete años después. Finaliza uno de los culebrones del mercado de fichajes del verano tras la decisión de la FIFA de permitir su inscripción como futbolista del club bilbaíno. Así lo anuncian tanto el francés como la entidad rojiblanca en sus redes sociales con un emotivo vídeo el que suena la canción 'Lerro etenak', del cantante donostiarra Xabi San Sebastián (San Sebastián, 1967) y en el que se le da la bienvenida a su casa en euskera.

De esta forma Laporte podrá incorporarse de inmediato a la disciplinael Athletic Club y podrá disputar todas las competiciones en las que participa esta temporada, incluyendo la Champions League. La FIFA ha autorizado finalmente este jueves la solicitud del Certificado de Transferencia Internacional (CTI) para Aymeric Laporte, allanando el camino para su regreso a San Mamés y permitiendo su incorporación inmediata al equipo dirigido por Ernesto Valverde. «La FIFA concede la autorización para solicitar el CTI del jugador. Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic Club», ha explicado estea tarde el club.

Este culebrón de Laporte con el Athletic comenzó el pasado 1 de septiembre, cuando el jugador, el club saudí Al-Nassr y el Athletic Club acordaron su transferencia. Sin embargo, la operación encontró un obstáculo cuando el Athletic subió la solicitud a la plataforma TMS de la FIFA, pero no pudo completarse en su totalidad debido a razones ajenas a su voluntad y factores externos. La documentación requerida por parte del Al-Nassr no fue enviada a tiempo.

Ante esta situación, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó a la FIFA una excepción de validación para obtener el CTI. No obstante, el 3 de septiembre, la FIFA denegó inicialmente esta solicitud, argumentando que los documentos de Al-Nassr llegaron tarde. El Athletic Club, en un comunicado de esa fecha, informó sobre el rechazo inicial y aseguró que seguía trabajando para concretar la voluntad de las tres partes.

Recurso de Aymeric Laporte

El jugador, en permanente contacto con la AFE, presentó un recurso «muy potente» ante la FIFA, según diversos medios. En este recurso, Laporte demostró la existencia de un contrato suscrito con el Athletic Club y un acuerdo entre ambos clubes antes del cierre del mercado, lo que lo dejaría en un «claro estado de indefensión» si no se formalizaba su inscripción. La insistencia del Athletic, que argumentó que el error fue exclusivo del club saudí, y el recurso de Laporte han tenido éxito.

«El Athletic Club desea informar que la FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic Club», ha comunicado esta tarde la entidad rojiblanca.

La llegada de Aymeric Laporte es vista como vital por Valverde y llega en un momento crítico debido a una crisis defensiva. Las lesiones de Unai Egiluz, con el cruzado roto, y la sanción de 10 meses a Yeray Álvarez por dopaje (hasta abril de 2026) dejaban al equipo con Dani Vivian y Aitor Paredes como únicos centrales específicos para afrontar cuatro competiciones. La incorporación de Laporte, formado en la cantera de Lezama, aporta experiencia y calidad a la zaga rojiblanca.

Aymeric Laporte, quien ya se encontraba en Bilbao a la espera de la resolución, será recibido por todo lo grande por la afición rojiblanca. Como dice la canción de Xabi San Sebastián que acompaña al vídeo de bienvenida pubicado por el Athletic, «Eta orain, zuganaino iristean, oroitzen dut etxe bat zer den, norbait dabakiena honaino nondik iritsi zaren» («y ahora cuando te alcanzo recuerdo lo que es un hogar, alguien que sabe desde dónde has llegado hasta aquí»).