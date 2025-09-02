La inscripción de Laporte se complica por un retraso en los papeles de los saudíes La Federación y la FIFA analiza la documentación por si el transfer internacional se envió fuera de plazo

Javier Ortiz de Lazcano Martes, 2 de septiembre 2025, 18:42 | Actualizado 18:48h.

La inscripción de Laporte se complica por un retraso en los papeles del Al-Nassr. La Federación y la FIFA analizan ahora si el transfer internacional se envió fuera de plazo por parte de los saudíes.

A última hora del lunes, a pocas horas de que se cerrara el mercado de fichajes, la operación parecía haberse desbloqueado al solventarse el escollo más complicado para su regreso a Bilbao siete años y medio después. El central y el Al-Nassr llegaron a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba. De hecho, anoche LaLiga le incluyó a las 20.51 horas como agente libre. La propia patronal le dio por fichado en una noticia que redactó, pero que retiró al poco. El problema es que al ser una transferencia internacional la documentación debe ser revisada por la Federación y la FIFA.

Ibaigane espera a que la Federación se pronuncie. Es el visto bueno que espera el Athletic para anunciar el regreso del central, que contaba con un contrato de 25 millones de euros en Arabia Saudí. Todo después de que ambos clubes se intercambiasen la documentación este pasado lunes. El acuerdo al que la entidad rojiblanca llegó con el central es de firmar un contrato por tres temporadas tras horas frenéticas de negociaciones con los saudíes. Aunque no han trascendido detalles de la operación, no es descartable que Ibaigane haya acordado pagar alguna cantidad para liberar al jugador francés, por el que el Al-Nassr abonó 27 millones al Manchester City en su día.

El Athletic ha apurado al máximo para conseguir su llegada para reforzar una posición mermada en efectivos por el caso de dopaje de Yeray y la lesión de Egiluz. Las diferencias entre el Al-Nassr y Laporte eran grandes y negociar con los saudíes no ha sido fácil, a pesar de que necesitaban darle salida para liberar el cupo de extranjeros. El club no depende de su consejo de administración, sino del fondo soberano del Gobierno, propietario del 75% de las cuatro principales entidades del país. La resistencia ha sido más de la prevista. Los últimos días han sido estresantes, con constantes reuniones con el abogado que representa al jugador desplazado a Riad y llamadas entre ambas partes. Finalmente, y prácticamente sobre la bocina, las dos interlocutores movieron ficha y alcanzaron un trato.

Ahora, la Federación y la FIFA revisan la documentación, un paso indispensable para materializar la llegada del defensa a Bilbao.