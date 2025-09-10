Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

J. F. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Yeray Álvarez, central del Athletic de Bilbao, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para ofrecer explicaciones sobre la sanción de diez meses impuesta por la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje. Acompañado por el jefe de los servicios médicos del club, Josean Lekue, Yeray ha querido detallar «los acontecimientos que llevaron a este error humano».

La UEFA dictaminó el 8 de septiembre de 2025 que Yeray cometió un error y le impuso una sanción de diez meses. Esta sanción se inició el 2 de junio de 2025, fecha en la que el jugador se acogió voluntariamente a la suspensión provisional. El positivo se produjo en un control efectuado durante la Europa League ante el Manchester United. Aunque el organismo federativo explicó que «no hubo intencionalidad por parte del jugador». Sí señaló en cambio que «el deportista es responsable de sus actos» y debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de consumirlo. Yeray podrá volver a entrenar el 2 de febrero de 2026 y competir a partir del 2 de abril de 2026.

Las explicaciones de Yeray Álvarez

Yeray Álvarez (Barakaldo, 30 años), ha explicado que la ingestión de la sustancia prohibida que ha resultado en un dopaje se debió a una confusión con un medicamento de su pareja para la caída del cabello. «Tomé la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo que la mía», afirma. A continuación el futbolista del Athletic de Bilbao ha relatado que, tras su proceso de quimioterapia en 2016 y 2017, donde el «mayor temor es la pérdida del pelo», comenzó en 2022 un tratamiento contra la alopecia que consistía en una pastilla y un spray. Este tratamiento había sido comunicado al director médico del club, Josean Lekue, «para que todo estuviese en regla».

El incidente sancionado comenzó una semana antes del partido contra el Manchester United, según la versión del futbolista. «Cuando fui a tomarme una de las pastillas que tomo por las noches, me di cuenta de que se habían acabado. Fui a buscar el bote de repuesto y tampoco lo tenía. Fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja», detalló. Aseguró que pensaban que la pastilla y el spray contenían minoxidil, «sin saber que contenía otra sustancia que estaba prohibida». Yeray se ha mostrado categórico al afirmar que «nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida, lo quiero dejar claro», añadiendo que «no he tomado ninguna sustancia para aumentar mi rendimiento».

«Pido perdón a la afición del Athletic»

Yeray ha expresado un profundo pesar y pidió disculpas: «Lo primero pedir perdón al Athletic, a la afición, a mis compañeros. Han sido meses complicados, en los que no sabes, te da vueltas todo...». Sobre su estado de ánimo, admitió que «lo más complicado es no saber lo que me iba a caer; esa incógnita ha sido dura de llevar». Sin embargo, se ha mostrado tranquilo ahora que ha podido explicar su versión de lo sucedido. A pesar de la «rabia», reconoció que «las normas están para cumplirlas y no lo he hecho». Yeray Álvarez también ha querido dejar claro que considera que la sanción le parece «justa».

El jugador también agradeció durante su intervención, vestido con ropa sin ninguna alusión al club, el inmenso apoyo recibido. «Tengo que agradecer el apoyo de todo el mundo, incluso hoy que me he dado una vuelta por Bilbao,... la cantidad de gente que te da ánimos», dijo. Recordó el apoyo de sus compañeros en su lucha contra el cáncer, como cuando se raparon el pelo en un «gesto enorme que dio la vuelta al mundo». Añadió que «este no es un equipo cualquiera, somos una gran familia».

Yeray no cobrará su sueldo

En cuanto al impacto económico, Yeray también ha querido ser claro: «Desde el primer momento le trasladé al club mi intención de que en este tiempo que esté sin competir no voy a cobrar absolutamente nada». A nivel personal ha añadido que ve este revés como una oportunidad para crecer. «Estas cosas te hacen mejor persona y valorar más ciertas cosas», afirmó. Su objetivo ahora es mirar hacia adelante y estar preparado para cuando el tiempo de sanción expire, el próximo 2 de abril. Sus abogados están evaluando si recurrirán la sanción, aunque la decisión se tomará más adelante.

También ha relatado cómo conoció la noticia, tras un entrenamiento en Lezama: «A Valverde se le cambió la cara y me dijo que tenía que hablar con el jefe de los servicios médicos. Ahí vi que algo raro pasaba». Josean Leku le comunica entonces que «ha salido un resultado adverso; la primera reacción fue de incredulidad». Al llegar a casa el defensa de Barakaldo buscó en su móvil la sustancia hallada por la UEFA en el control antidopong y «a base de buscar vi que la canrenona tenía algo que ver con el tratamiento contra la alopecia y la caída del pelo». Entonces llamó al jefe médico «y de ahí sacamos de dónde había salido el problema».

Lo cierto es que la UEFA resolvió que Yeray había cometido un «error» y le impuso la sanción de diez meses tras la fase de instrucción. El control antidopaje positivo ocurrió en el partido de ida de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United. La decisión del organismo federativo también tomó en cuenta argumentos previamente utilizados en un caso similar, como el de Onaná, y aunque admiten la ausencia de intencionalidad le han aplicado al jugador del club de Bilbao diez meses de los doce posibles. Álvarez podrá reincorporarse a los entrenamientos del Athletic Club dos meses antes, el 2 de febrero de 2026. Este periodo de inactividad obligatoria busca asegurar el cumplimiento de la normativa antidopaje vigente.