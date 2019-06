Clasificatorio 2020 La selección de Luis Enrique, a medio camino Luis Enrique y Robert Moreno, en un entrenamiento / EFE Cuando se cumple un año del terremoto generado por el fichaje de Lopetegui, España está casi clasificada a 365 días para que empiece la Euro pese a la incertidumbre de su seleccionador RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 00:13

Afirmar que España está medio clasificada para la Euro 2020, por mucho que tenga cinco puntos de ventaja respecto a sus perseguidores y se clasifiquen dos de cada grupo, es demasiado osado y no sólo porque matemáticamente aún esté lejos. Esta misma selección necesitaba un sólo punto en octubre para clasificarse para la 'final four' de la Liga de Naciones y no lo consiguió mientras que falló en su bola extra en Zagreb, cuando un triunfo le hubiese dado el billete.

Ahora mismo, pese a los 12 puntos, la España de Luis Enrique, ausente por su grave problema familiar, sigue a mitad de camino en su proceso de construcción justo cuando este 12 de junio se cumple un año del terremoto originado por el fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid, y que derivó horas después en su destitución, y a solo 365 días de que empiece el torneo europeo. «No me atrevería a decir que España tiene ahora y pie y medio en la Eurocopa. Cuando lo tengamos matemáticamente conseguido lo celebraremos. No queremos que nadie se relaje», explicó Robert Moreno, el asistente que ejerce de técnico principal.

Robert Moreno y Luis Enrique, durante una sesión en Las Rozas del pasado 2018

Sin el seleccionador presente desde hace tres meses en entrenamientos, partidos e incluso en las sesiones de trabajo del equipo técnico en Las Rozas, el equipo ha cumplido en sus compromisos clasificatorios. Lleva un pleno de triunfos en los primeros cuatro partidos de los diez de la fase de clasificación, aunque aún debe visitar los estadios de los tres rivales más complicados (Rumanía, Suecia y Noruega), ya que venció a domicilio ante las débiles Malta e Islas Feroe.

Llegar al verano tras conseguir seis puntos ante los feroenses y suecos, duelo que siguieron más de 3,8 millones de personas en La 1 con un pico máximo de 5.235.000 seguidores y 29,4% de share para lograr ser lo más visto del día en televisión, era un objetivo clave para un cuerpo técnico que insiste en su deseo de volver a tener a Luis Enrique con el grupo: «Esperamos que sea la última vez que debemos estar sentados en el banquillo sin él».

Aspecto general Mucha posesión, menos ocasiones y poco acierto

España, pese a contar con buenos y jóvenes mimbres, aún vive de los veteranos. Gracias a su aportación ha vencido los cuatro partidos pero en los dos que jugó como local volvió a sufrir para optimizar su posesión (llegó a ser del 80% con empate para acabar en 69% gracias a un acierto de pase de 90%) y las ocasiones (72 ataques peligrosos) ante un rival muy replegado.

Ante Suecia, como ya pasó ante Noruega, sólo un gol de penalti marcado por Ramos, logró desnivelar un partido de posesión casi absoluta de 'La Roja', a la que le falta claridad para concretar las oportunidades de manera continuada ante rivales muy encerrados que se protegen por dentro y de centros laterales. Ante Suecia, por ejemplo, sólo cuando se volcó en busca del empate le creó mayor peligro. «Nos queda mejorar en todo, en más remate (24 disparos totales) y más acierto (sólo 7 a puerta)...», reconoció Robert Moreno, el asistente de 'Lucho'

Portería Relevo por el «momento dulce» de Kepa

La primera gran decisión de Robert Moreno fue completar el relevo en la portería, dando confianza a Kepa que ha jugado todos los partidos desde que el asturiano se ausentó en Malta tras el triunfo ante Noruega. Jugó en La Valeta y desde que comenzó la concentración la idea del cuerpo técnico era apostar por el vizcaíno, que acabó la competición 17 días más tarde y con éxito para el Chelsea. «Ha hecho un final de temporada increíble, siendo campeón de la Europa League y siendo antes decisivo en la semifinal, y venía en unas condiciones óptimas y en un estado de ánimo superpositivo», explicó el técnico.

De Gea, que ha vivido un final de campaña complicado en un United fuera de puestos Champions, acudió a ejercitarse a la Ciudad del Fútbol desde días antes del inicio de la concentración y su buen rendimiento puso en duda el cambio. «No se ha acabado la etapa de De Gea en la selección. Para nada significa que esto sea definitivo. Depende de ellos (de Kepa y De Gea). Tienen que hacerlo muy bien en sus equipos y en la selección», avisó Robert Moreno aunque el cambio de planes es significativo.

Defensa Ramos, líder y goleador en una zaga consolidada

En defensa el asunto parece más claro. Dani Carvajal es indiscutible si las lesiones le respetan -ha ganado sus tres partidos con el asturiano- junto al 'perdonado' Jordi Alba, Iñigo Martínez y obviamente Sergio Ramos. Aunque se rumoreó que el capitán podía dejar el grupo a la llegada del asturiano se ha hecho más fuerte aún en esta etapa posterior al Mundial. Ya es el que más partidos ha ganado en la historia de la selección gracias en parte a su reciente acierto anotador: 7 goles en sus últimos 8 partidos con España.

Varios de penalti, suerte en la que lleva 13 lanzamientos sin fallo. Gracias a esa puntería puede presumir de haber igualado a Zarra (con 20 goles). Gayà es otro de los fijos, a los que se ha sumado Jesús Navas y ambos también han contribuido con asistencias y goles. «Estamos muy contentos con los laterales», reconoció Moreno.

Centro del campo El ritmo de Parejo y el brillo de Fabián se suma a la experiencia

Sergio Busquets es indiscutible en esta nueva etapa como lo fue con Vicente del Bosque o Julen Lopetegui. «Está muy bien. Me ha dolido que se le cuestionase. La gente es libre de expresar lo que quiera, pero es de los mejores centrocampistas del mundo. Como mejor se encuentra es estando como único pivote», dijo sobre el azulgrana, que sufrió ante Suecia como le pasó frente a Inglaterra o Croacia. Quizá necesita más ayuda defensiva aunque las dos pruebas hechas por Parejo han sido satisfactorias.

Parejo golpea la pelota

El capitán del Valencia es el metrónomo de esta nueva España. «Me encanta cómo juega y la manera que lee el fútbol. Con el nivel que tiene y sus condiciones puede jugar de interior perfectamente», dijo tras el triunfo ante Noruega. Para esos partidos había reclutado a Fabián Ruiz, que regresó en junio después de que la gripe A evitase su debut. Se estrenó en Torshvan e hizo un partidazo ante Suecia, rozando el gol

Delantera Arietes con mucho trabajo y menos acierto

Morata marcó en Malta y repitió de penalti ante Suecia, contra la que se estrenó Oyarzabal en los pocos minutos que jugó, pero en esta nueva era casi están siendo más efectivos los defensas (10 goles) que los arietes (13, si contamos los tres anotados por Isco - al que el cuerpo técnico considera «delantero» y Asensio, un extremo que a veces es centrocampista). A los delanteros se les valora por los goles, pero nosotros nos fijamos en otras cosas.

El trabajo que han hecho fijando los centrales ha sido decisivo para que entrasen los laterales. Y eso lo han hecho Morata e Iago». Por el momento el gallego, Zarra de la Liga por tercera campaña consecutiva, aún no ha podido anotar en esta nueva etapa posterior a Rusia.

40 jugadores utilizados Mucho movimiento en el grupo

Luis Enrique, del que se espera pueda aclarar su situación de cara al futuro este verano para estar ya disponible en septiembre, ya ha utilizado a 40 futbolistas. Si repasamos los minutos no hay una relación directa entre los más utilizados y un once de fijos. En ese teórico equipo inicial se colaría Gayà como lateral zurdo, ya que ha jugado más que Jordi Alba cualquier otro de los indiscutibles en defensa menos Ramos.

Es curioso que uno de los once más usados sea Saúl, no citado en un primer momento en marzo y ahora ausente en junio, Dani Ceballos o Rodrigo Hernández, que no han sido titulares en ninguno de los partidos importantes de esta nueva etapa del asturiano. Si lo han hecho Isco o Asensio, dos de los más habituales pese a haber pasado mucho tiempo en el banquillo esta campaña en el Real Madrid y a los que el cuerpo técnico no tiene tanto en cuenta su momento de forma con el club.

LOS MINUTOS CON LUIS ENRIQUE Jugador Puesto Minutos Equipo Sergio Ramos Defensa 720 Real Madrid Marco Asensio Extremo 600 Real Madrd Rodrigo Moreno Delantero 525 Valencia Isco Centrocampista 525 Real Madrid Busquets Centrocampista 508 FC Barcelona De Gea Portero 495 Manchester United Morata Delantero 490 Atlético Gayà Defensa 450 Valencia Dani Ceballos Centrocampista 430 Real Madrid Rodrigo H. Centrocampista 406 Atlético Saúl Centrocampista 394 Atlético Kepa Portero 389 Chelsea Sergi Roberto Defensa / medio 281 FC Barcelona Iñigo Martínez Defensa 273 Athletic Mario Hermoso Defensa 270 Espanyol Jordi Alba Defensa 270 FC Barcelona Nacho F. Defensa 270 Real Madrid Carvajal Defensa 253 Real Madrid Aspas Delantero 245 Celta Jesús Navas Defensa 206 Sevilla Thiago Centrocampista 194 Bayern Jonny Otto Defensa 178 Wolverhampton Parejo Centrocampista 166 Valencia Suso Extremo 153 Milan Diego Llorente Defensa 138 Real Sociedad Azpilicueta Defensa 119 Chelsea