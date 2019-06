Clasificación Euro 2020 Un último esfuerzo antes del verano España, agotada tras una larga campaña, recibe en el Bernabéu con siete cambios en el once una Suecia con la que se jugará la primera plaza de grupo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 10 junio 2019, 07:50

«La temporada ha sido durísima. Sesenta partidos con el equipo más otros diez con la selección. Estos partidos de junio con la selección son complicados porque nosotros al fin y al cabo hemos estado en competición hasta hace poco, pero hay compañeros que juegan en Inglaterra que llevan ya tres semanas sin disputar un partido. En cualquier caso, sabemos que el calendario es así y queremos irnos de vacaciones con el trabajo bien hecho. Son tres puntos importantes ante Suecia. Es muy motivador, frente a un buen equipo, con más tradición y que lo hizo bien en el último Mundial, y además en un escenario ilusionante como el Bernabéu». Rodrigo Moreno, que apunta a titular tras ser uno de los siete reservados en la visita a Islas Feroe, resumía en una entrevista con este medio el sentimiento de los internacionales españoles antes del duelo con el que se cierra oficialmente el ejercicio 18-19.

Pese a que es complicado afrontar estos dos partidos con la temporada ya acabada -la final four de Liga de Naciones motivaba más- y con las fuerzas muy justas el cuerpo técnico de Luis Enrique, capitaneado en su ausencia por Robert Moreno, han insistido en la importancia de hacer un último esfuerzo antes de las merecidas vacaciones. El partido además es una pugna por el liderato del grupo F, en el que los dos primeros obtendrán una plaza para la Eurocopa de 2020. Ahora mismo España es líder con dos puntos de ventaja respecto a los escandinavos, que vienen de ganar 3-0 de Malta y se dejaron un punto en la visita a sus vecinos noruegos en la segunda jornada tras haber arrancado con victoria la clasificación en marzo ante Rumanía (2-1).

España mutará mucho respecto al once que ganó con solvencia en el tapete artificial de Torshvan, donde brilló Santi Cazorla en su vuelta al combinado nacional tres años y medio después de su último encuentro, en el que había marcado ante Inglaterra en noviembre de 2015. El asturiano podría ser, junto a Ramos y Morata, uno de los pocos que se mantendrán en el once inicial aunque Asensio, Aspas e Isco, que no completaron todo el encuentro, podrían repetir en el coliseo madridista, donde España no conoce la derrota desde el Mundial de 1982, cuando ninguno de sus futbolistas actuales había nacido y estadio en el que ya goleó a los propios suecos en 2007 y a Italia en su última visita cuando Lopetegui dirigía al equipo en 2017.

Luis Enrique reservó hasta siete titulares en Torshvan para vencer a los escandinavos, cuarto finalistas en el pasado Mundial

En principio, España arrancará con De Gea bajo palos, Carvajal (ausente por lesiones en la 'era Luis Enrique' desde la primera lista), Iñigo Martínez en defensa junto a Sergio Ramos, que jugó 45 minutos el viernes, mientras que Sergio Busquets estará con Parejo en la medular. Arriba el citado Rodrigo Moreno busca dos acompañantes si bien uno podría ser Morata, que ya con él ante Noruega- si bien ese día estaba lesionado Aspas- antes de repetir como titular en La Valeta. Los precedentes son positivos para España, que hace 5 años que no pierde un partido de fase de clasificación para la Euro 2020. Su última derrota fue el 9 de octubre de 2014 ante Eslovaquia en Zilina.

Los escandinavos, sin su mariscal

Suecia, que lleva siete partidos sin perder -dos triunfos y un empate en el grupo-, tratará de romper su mala racha reciente ante España, que le ganó en su última visita precisamente en el Bernabéu (3-0 en clasificatorio para una Euro 2008 en la que los de Luis Aragonés volvieron a vencer 2-1 en el primer partido de un torneo inolvidable). Su buena actuación en el Mundial de Rusia, alcanzó los cuartos de final donde cayó ante Inglaterra, le hace confiar en sus posibilidades de sorpresa pese a que no tiene por lesión a sus centrales titulares: su capitán Andreas Granqvist y Nilsson Lindelof, del Manchester United. «Puede ser difícil, pero hemos tenido partidos así antes y sabemos qué hacer», avisa Victor Claesson, uno de los goleadores ante Malta.

En principio, Janne Andersson, seleccionador sueco, optará Pontus Jansson (Leeds) y Philip Helander (Bolonia) para frenar el tridente ofensivo español mientras que Sebastian Larsson, con amplia trayectoria en la Premier, podría reforzar como pivote un centro del campo con Forsberg, Claesson y Ekdal. «España es favorita pero nos tienen mucho respeto, saben que es difícil jugar contra nosotros», avisa.

Arriba parece seguro Quaison, que lleva cuatro goles en los últimos tres partidos, junto al trabajador Berg, criticado por su falta de acierto pero al que Andersson y sus compañeros valoran el trabajo que hace para el grupo. Ante Malta asistió en dos de los tres goles. La otra opción serían el veterano John Guidetti o el joven Isak, que marcó el 3-0 ante Malta y suena como posible objetivo para la Real Sociedad tras estar en el radar de la cantera del Real Madrid hace unos veranos.

Alineaciones probables:

España: De Gea, Carvajal, Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Parejo, Cazorla o Isco, Asensio, Rodrigo Moreno y Morata o Aspas.

Suecia: Olsen, Lustig, Jansson, Helander, Augustinusson, Claesson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Quaison y Berg.

Árbitro: William Collum (Escocia)

Hora: 20:45 horas. Santiago Bernabéu

TV: La 1, TVE