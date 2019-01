Simeone: «Yo prefiero jugar mal y pasar siempre» 02:32 El argentino recuerda que «a veces se juega bien y no se pasa» además de destacar que «la contundencia fue el aliado del Girona» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 16 enero 2019, 22:57

Diego Pablo Simeone se mostró decepcionado por la eliminación de su equipo en octavos de Copa, por primera vez desde que dirige al equipo en los últimos 7 años, aunque no ocultó que la actuación colectiva de los suyos fue buena pero no tuvo el premio que deseaba. Eso le hizo volver a hablar del estilo y los resultados. «Fue un partido bonito, clásico de Copa. Tuvimos la intención de ganarlo en todo momento. Logramos el gol pronto y tuvimos ocasiones de irnos con una ventaja mayor. La contundencia fue el aliado del Girona. Felicitamos al Girona, nosotros dimos todo, conseguimos remontar... pero nos hizo daño ese 3-3», reconoció antes de analizar el tanto final, algo impropio de un equipo del Cholo. «El equipo se puso en ventaja y luego no sé si pasaron dos minutos después del gol nuestro. Fue una pérdida de pelota y llegaron bien a la zona de tiro, que le pasa por debajo a Arias... Hay situaciones que uno quisiera resolver mejor, pero hoy no quiso. Aprender de los errores cometidos hoy».

00:19 Vídeo. El gol decisivo del Girona en el Metropolitano

Simeone quiso mandar un mensaje a la afición en relación con el rendimiento dado y la tristeza por quedarse fuera del torneo. «A la gente le digo lo que vieron, un equipo que dio todo. La intención siempre fue ganar el partido. A veces se juega bien y no se pasa... yo prefiero jugar mal y pasar siempre. El Girona hizo un buen partido, compitió bien en la ida, entendió que había que defender para no encajar goles. jugó su partido inteligentemente. Felicitar al Girona y nosotros a mejorar y pensar en los errores cometidos», apuntó.

«Hay que cuidar más algunos detalles. Nos hemos volcado mucho al ataque. Cuando estás bien intentas atacar más y descuidas un poco atrás. El Girona ha tirado tres veces y ha marcado tres goles, otros días nos chutan más y no marcan tanto» KOKE

Además, negó que la eliminación vaya a tener un efecto positivo a la hora de tener menos castigada a una plantilla que lleva ya 31 lesiones esta campaña. «Quedar fuera nunca es positivo. Teníamos la ilusión y por eso intentamos hacer un partido con variantes, con gente con la que podíamos ganar el partido. Intentaremos recuperar para el partido del sábado».

«Hemos logrado algo muy bonito y especial» Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, declaró, tras eliminar de la Copa del Rey al Atlético de Madrid, que lo logrado «es muy bonito y especial» para su club. «Somos conscientes de que lo que hemos conseguido es algo muy bonito y especial para nuestro club. Los jugadores están muy contentos. Hemos trabajado bien la eliminatoria. Hemos disfrutado al máximo y dado el máximo en los dos partidos. Nos hemos sobrepuesto a las dificultades que nos ha creado un gran equipo como el Atlético», dijo el entrenador del Girona, tras lograr una hazaña histórica, como es situar a su equipo por primera vez en la historia en los cuartos de final de la Copa del Rey. «Hemos puesto todo para lograr este premio. Estamos muy felices por el equipo. Es un golpe anímico importante para nosotros y esperamos aprovecharlo», añadió el técnico. Eusebio destacó el hecho de que su equipo supiese sobreponerse al 3-2 del Atlético. «El que nos hayan marcado tan cerca del final y como estaba el partido, que nos estaban dominando mucho, y que hayamos sabido reaccionar tiene mucho mérito. El equipo hasta el final ha luchado por tener opciones y en el último momento tuvimos el premio. La liga sigue siendo nuestro objetivo principal, pero ahora hay que disfrutar esto, que muy importante ara el club. Estamos felices», concluyó.

Así, analizó la situación de los dos últimos lesionados: Saúl, que se fue del campo tocado con «problemas por un golpe» según el parte médico del club, y Vitolo, que ni siquiera se vistió. «Saúl fue por un golpe cuando se chocó con el lateral. Víctor estaba bien, pero tenía unas molestias. A esperarlo porque le necesitamos, el otro día lo hizo bien, es un jugador que el entrenador quiere y cuando esté en condiciones volveremos a contar con su fútbol», dijo sobre el canario.

Jodidos por la eliminación. No siempre salen las cosas como uno espera...

Pero esto es el @Atleti y toca levantarse, por vosotros, por nosotros y por el escudo! pic.twitter.com/XPslCC7ipT — Antonio Adan (@AntonioAdan13) January 16, 2019

00:18 Vídeo. Griezmann anotó el 3-2 que daba en ese momento el pase al Atlético

Por último explicó la suplencia de Griezmann, que en media hora marcó un gol y generó otro, y evitó hablar de la posible llegada de Morata... que implicaría una salida de Kalinic, que marcó su cuarto gol como atlético. «De Morata no vamos a hablar porque no está con nosotros. Entendíamos que desde el inicio podíamos resolver con Lemar y Kalinic y dar descanso a Griezmann para que en el segundo tiempo pasase lo que pasó, marcar el 3-2. Me faltó leer bien la última parte que no la vi», dijo con una sonrisa irónica sobre el empate final gerundense.