Octavos A la sexta, habrá un ganador Tras cinco empates, Atlético y Girona se juegan una plaza en los cuartos de Copa, única preocupación actual de Simeone RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 16 enero 2019, 09:49

Diego Pablo Simeone solo piensa en el torneo de la ilusión. Desde que llegó al Atlético siempre ha visitado al menos los cuartos de final. Y aunque en el entorno rojiblanco se habla mucho de fichajes él solo piensa en cómo superar al Girona, equipo al que se ha medido cinco veces y todos los duelos finalizaron igualados (2-2 y un doble 1-1 en Girona, mismo resultado que hace caso un año en el Metropolitano). El equipo catalán está recorriendo el camino del Barcelona para convertirse en bestia negra ya que sólo el Barcelona completó más partidos (siete) sin que Simeone pudiera ganarle.Esta vez, en el Metropolitano, aunque haya otro empate uno de los dos equipos rojiblancos resultará ganador y se clasificará para los cuartos de final de la Copa del Rey.

Una proeza en el caso del Girona, pero algo habitual en el Atlético desde la llegada del Cholo al banquillo capitalino. Un torneo importante en la carrera del técnico, ya que el último fracaso del Atlético en la competición del KO (cayó ante el Albacete en 4ª ronda) provocó su llegada para sustituir a Gregorio Manzano a finales de 2012. En su primer ejercicio como entrenador consiguió el título ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en 2013 pero desde entonces no ha podido volver a alcanzar una final. En 2014 y 2017 se quedó a las puertas, cuando el posterior campeón (Real Madrid y Barcelona) le apearon de la gran cita.

Buenos precedentes atléticos

Su buen rendimiento reciente como local le hace ser optimista: lleva cinco victorias sin encajar y sólo ha cedido dos empates esta campaña de 14 encuentros (ambos 1-1 con Eibar y Atlético, resultado que forzaría la prórroga). Además no pierde desde el 24 de octubre en Champions (suma diez victorias y seis empates) pese a que ha tenido dificultades en ataque teniendo que ser Antoine Griezmann, con goles y asistencias, el que lograse puntos para un equipo asentado en defensa y en su portero. Simeone, que vuelve al banquillo tras sus tres encuentros de sanción, repetirá con Antonio Adán bajo palos y optará por José María Giménez junto a Arias, Godín y probablemente Juanfran en una zaga con varias bajas. Parece complicado que vuelva Lucas tras un mes de baja por un esguince de rodilla. Arriba Kalinic, inmerso en los rumores del mercado, podría repetir en punta.

El croata parece que tendría que salir para abordar un posible fichaje de Álvaro Morata ya que el club debe cumplir con el límite salarial. El técnico no quiso opinar «de los chicos que no están». «Pensamos en la gente que está, en los que van a jugar mañana (por este miércoles contra el Girona en Copa). Pueden ser Kalinic, Correa, Gelson... Pienso en los que me pueden dar soluciones mañana», zanjó el argentino que por contra sí está contento con que el canterano Borja Garcés - goleador ante el Eibar- haya prolongado su contrato hasta 2022.

La historia espera al Girona

El Girona, por su parte, viaja con ilusión de hacer historia en Copa -hacía 70 años que no estaba en octavos- tras el buen partido de ida, que jugó con varios no habituales (hasta cinco) y a dos jóvenes del filial. «Iremos allí con la mentalidad de pasar a la siguiente ronda. Sabemos que no será fácil por la entidad del rival, pero lo intentaremos. Queremos disfrutar al máximo de esta eliminatoria, queremos pelearla hasta el final», avisa Eusebio Sacristan. El técnico, que lleva seis partidos consecutivos sin ganar, sí optará esta vez por Cristhian Stuani, ausente en la ida y que en las últimas horas ha sido noticia por un supuesto interés del Barcelona. Al no poder jugar el domingo contra el Betis por sanción estará en punta junto a Lozano o Doumbia, que gozaron de muchas ocasiones ante el Atlético en Montilivi.

Alineaciones probables:

Atlético: Adán; Arias, Giménez, Godín, Juanfran o Lucas; Koke, Rodrigo, Saúl, Vitolo; Griezmann y Kalinic o Lemar.

Girona: Iraizoz; Pedro Porro, Jonás o Alcalá, Bernardo, Muniesa, Valery Fernández; Douglas Luiz, Aleix, Borja García o Paik; Lozano y Stuani.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 19.30.

TV: BeIN LaLiga