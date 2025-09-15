El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras

La Vuelta ha tenido un final abrupto: suspensión de etapa y también de la ceremonia del podio. Porque podio oficial no hubo, pero improvisado, sí. ... Las protestas para denunciar el genocidio en Gaza y contra el equipo Israel Premier Tech han puesto punto final a la carrera y han obligado a los Cuerpos de Seguridad del Estado a emplearse a fondo.

Pero tras el caos que reinó toda la tarde -incluso toda la Vuelta-, los campeones no quisieron quedarse sin la foto de recuerdo. Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Tom Pidcock improvisaron una ceremonia en un parking del hotel, alejados de los focos y subidos a neveras. Sí, a neveras. Los tres se colocaron en orden, levantaron sus trofeos y sonrieron a las cámaras en una imagen que, sin duda, quedará para la historia. Pero no fueron los únicos.

La suspensión de las celebraciones posteriores a la etapa impidieron que el cilclista Matthew Riccitelo, del lsrael, subiera al escenario para recoger el maillot blanco que le corona como el mejor de los jóvenes. Estaba preparado para hacerlo entre abucheos, pero no le han dado la oportunidad. Lo que sí ha hecho el equipo, cuyo dueño es el millonario Sylvan Adams, amigo personal del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, es sacar pecho de su hazaña en sus redes sociales. Le han felicitado subiendo una imagen vestido de blanco.

Ampliar

🇪🇸 #LaVuelta25



Boys will be boys. An intimate celebration for the winners of this Vuelta a España! 🍾🙌🏼 pic.twitter.com/s8PG1uUNWS — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Riccitelo, ahora bien, también tuvo su momento podio en la ceremonia improvisada en el parking del hotel. Estuvieron todos los maillots y, por supuesto, todos los ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos para la clasificación general por equipos.

A bit later than planned, Matthew Riccitello finally had his podium moment at @lavuelta ⚪️



A brilliant achievement for the young American rider!



Congratulations also go to Jonas, Mads, and Jay following their successes in this year’s race 🔴 🟢 🔵



🇪🇸 #LaVuelta25 #YallaIPT… pic.twitter.com/MXNLHKYB25 — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 14, 2025

La seguridad era una de las preocupaciones de los organizadores de la Vuelta para la última etapa. Madrid se había blindado con 1.500 agentes para evitar que los manifestantes puedan alterar el desarrollo de la carrera. Unos intentos que han sido en vano. Ayer, su director, Javier Guillén, anunció un recorte de 5 kilómetros en el recorrido para soslayar el paso por el distrito de Aravaca. Pero las protestas han sido muy serias y han obligado a poner punto final a la competición antes de lo esperado, a 50 kilómetros del final de etapa previsto.

El Israel Premier Tech, que ya ha anunciado que cambiará su nombre por IPT para las próximas competiciones, se ha visto obligado a atrincherarse en su hotel tras los altercados. Un lugar que se mantiene en secreto para que las protestas no se trasladen allí. Se prevé que los integrantes de la formación abandonen Madrid a la mayor brevedad posible y en la intimidad.