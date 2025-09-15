Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes lanzan objetos contra los agentes policiales en el centro de Madrid. AFP

Las protestas propalestinas revientan La Vuelta y ahondan la fractura política

Las concentraciones jaleadas por Sánchez acaban en disturbios y obligan a cancelar el final de la ronda en un clima de polarización

Xabier Garmendia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La edición más convulsa de La Vuelta, uno de los mayores espectáculos deportivos de España que catapultan su proyección internacional, firmó ayer un final negro. ... La octogésima ronda ciclista no pasará a la historia por la victoria del danés Jonas Vingegaard, que ni siquiera pudo enfundarse el maillot rojo ni alzar el trofeo en el podio. Lo hará por las protestas propalestinas que prácticamente desde el comienzo atenazaron la competición, que fueron jaleadas por todo un presidente del Gobierno y que en su última jornada derivaron en graves disturbios en Madrid que obligaron a cancelar la etapa.

