Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía.

Ver 10 fotos
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía. Efe

Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista

C. P. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:36

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una «vergüenza» para España.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista». «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido.

Noticias relacionadas

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  7. 7 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  10. 10

    A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta