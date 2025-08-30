Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Ayuso celebra con este gesto su excelente victoria en Cerler. EFE

Juan Ayuso hace oídos sordos

Reacciona al adiós a la general de la víspera con la tercera victoria de etapa del UAE, que inquieta con Almeida a Vingegaard en Cerler

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Juan Ayuso lleva los dedos índices de las dos manos a los oídos para celebrar la victoria de etapa. Mensaje a navegantes. Hace oídos sordos ... a los comentarios, a las críticas. Insiste en que la general de la Vuelta no era su objetivo. Está mejor de forma de lo que dejó entrever en Andorra, en la ascensión final a Pal. Un ciclista que firma una victoria de este calibre en Cerler no tiene motivos para descolgarse de un grupo de cincuenta corredores de los que la mayoría carecen de su calidad.

